MERCATO: il Catania continua a seguire alcuni giovani profili

Di recente si è conclusa ufficialmente la finestra invernale di calciomercato. Il Catania non ha effettuato ulteriori innesti nelle battute conclusive, ad eccezione dell’attaccante classe 2008 Domenico Pio Donato, prelevato dall’Avellino. Nelle ore che hanno preceduto il gong, comunque, il Direttore Sportivo si è confrontato con altri operatori di mercato per alcuni giovani profili: Saverio Domanico, difensore di proprietà del Monza classe 2005, e l’esterno d’attacco Ernesto Ballabile, 2006 attualmente in forza all’Audace Cerignola.

Era emersa, in particolare, l’ipotesi che quest’ultimo venisse acquisito formalmente dal Catania che lo avrebbe, poi, lasciato in prestito ai pugliesi. Se ne potrebbe riparlare più avanti, il ragazzo piace al Catania così come Domanico, seguito anche dal Vicenza. Altri giovani seguiti ancora con interesse sono il difensore del Sorrento Daniele Solcia (2001), i centrocampisti offensivi Carmelo Limonelli (catanese classe 2003 di proprietà del Siracusa cresciuto proprio nel settore giovanile del Catania) e Lorenzo Meazzi (2001 in forza al Pescara).

