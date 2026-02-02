MERCATO: il riepilogo dei movimenti in casa rossazzurra

Alle ore 20 di oggi è scattato il gong di chiusura della sessione invernale di calciomercato. La giostra delle trattative si è conclusa con diverse squadre dalla Serie A alla Serie C che hanno perfezionato gli ultimi movimenti sia in entrata che in uscita nel tentativo di rassettare gli organici in vista della fase clou della stagione. Nella giornata conclusiva riservata alle trattative il Catania non ha effettuato operazioni significative, limitandosi a sfoltire l’organico di un’unità. Del resto il tecnico Mimmo Toscano già alla vigilia del match casalingo con il Cosenza aveva dichiarato in conferenza stampa che il mercato in entrata era da ritenersi chiuso con l’arrivo di Di Noia a centrocampo.

Il direttore sportivo Ivano Pastore, giunto all’Hotel Sheraton di Milano nella tardo pomeriggio di domenica dopo essere stato al seguito della squadra a Potenza, è riuscito a definire in data odierna soltanto la cessione in prestito secco del giovane esterno offensivo Gianfranco Quiroz al Trapani mentre è sfumato il passaggio di Manuel Martic al Chievo Verona con l’austriaco che probabilmente andrà fuori lista fino al termine del campionato al pari di Francesco De Rose.

Nel corso della sessione di mercato si sono uniti al gruppo guidato da mister Toscano i difensori Mirko Miceli dal Monopoli e Riccardo Cargnelutti dal Crotone, il terzino sinistro Fabio Ponsi dal Modena, il centrocampista Giovanni Di Noia dal Trapani e l’esterno d’attacco Giovanni Bruzzaniti dal Pineto. Tutti i giocatori arrivati sono stati acquisiti a titolo definitivo. Spicca in particolare l’investimento fatto sul fantasista classe 2000, prelevato ad inizio gennaio dalla società abruzzese per una cifra che si aggira attorno ai 500mila euro.

Nelle prime due settimane di trattative il club etneo era riuscito a definire le uscite di Gregorio Luperini al Livorno e Matteo Stoppa alla Sambenedettese. Entrambi i giocatori sono stati ceduti in prestito secco, pertanto faranno rientro alla base al termine della stagione. Per quanto riguarda i movimenti minori, la dirigenza rossazzurra ha piazzato in Serie D a titolo temporaneo i giovani Carmelo Forti ed Ermanno Ciniero al Ragusa (quest’ultimo in forza alla Nissa nella prima parte di stagione), Marco Nastasi e Francesco Manganaro all’Enna. Di particolare interesse l’acquisto dell’esterno d’attacco classe 2008 Kevin Moie dal Trapani, già autore di 4 gol nelle prime tre apparizioni con la formazione Primavera allenata da Marco Biagianti.

