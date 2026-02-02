lunedì, 2 Febbraio 2026
MERCATO: interesse per Leonardi ma la Ternana non vuole privarsene

foto Catania FC

La Ternana, per bocca del direttore responsabile dell’area tecnica Diego Foresti ha annunciato, nei giorni scorsi, l’intenzione di non privarsi dell’attaccante in prestito dal Catania Simone Leonardi. Secondo quanto riporta La Casa di C, alcune società hanno chiesto informazioni per il giocatore classe 2005. In particolare due club di terza serie, Latina e Renate, ribadendo però che la Ternana non è disposta a privarsi del calciatore. A meno di sorprese, quindi, Leonardi proseguirà il percorso di crescita in Umbria da qui al termine della stagione avendo raccolto finora 23 presenze condite da 5 gol e 2 assist.

