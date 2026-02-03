MERCATO: Martic, rifiutate anche alcune proposte dalla C

Il Chievo Verona, squadra che partecipa al campionato di Serie D, aveva manifestato interesse ma il giocatore ha declinato la proposta. Manuel Martic, difensore che può all’occorrenza giocare a centrocampo, era stato accostato le scorse settimane a Lecco, Pro Patria e Gubbio, ma anche in questi casi non si è registrata nessuna novità. Nelle ultime ore di mercato, invece, secondo quanto riportato nel corso della trasmissione ‘Corner’ – su Telecolor – erano emerse le piste Cosenza e Forlì ma il trasferimento non si è concretizzato per il calciatore di proprietà del Catania che resta a libro paga, fuori lista, a meno che non trovi una sistemazione all’estero.

