martedì, 3 Febbraio 2026
HomeCalciomercatoMERCATO: Martic, rifiutate anche alcune proposte dalla C
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

MERCATO: Martic, rifiutate anche alcune proposte dalla C

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Il Chievo Verona, squadra che partecipa al campionato di Serie D, aveva manifestato interesse ma il giocatore ha declinato la proposta. Manuel Martic, difensore che può all’occorrenza giocare a centrocampo, era stato accostato le scorse settimane a Lecco, Pro Patria e Gubbio, ma anche in questi casi non si è registrata nessuna novità. Nelle ultime ore di mercato, invece, secondo quanto riportato nel corso della trasmissione ‘Corner’ – su Telecolor – erano emerse le piste Cosenza e Forlì ma il trasferimento non si è concretizzato per il calciatore di proprietà del Catania che resta a libro paga, fuori lista, a meno che non trovi una sistemazione all’estero.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RADIOMERCATO: i nomi accostati al Catania nella sessione di gennaio
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency