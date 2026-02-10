martedì, 10 Febbraio 2026
MERCATO: Meazzi, possibile ritorno di fiamma in estate

foto Il Centro

Fonti di mercato autorevoli accostavano al Catania, nella sessione invernale di calciomercato, il calciatore genovese classe 2001 Lorenzo Meazzi. Un nome molto interessante che in questa stagione ha collezionato finora una ventina di presenze in Serie B condite da 4 gol con la maglia del Pescara ed è stato uno dei principali protagonisti lo scorso anno in chiave promozione con gli abruzzesi. Centrocampista, trequartista, seconda punta: la duttilità rappresenta una delle preziose armi di un profilo che resta gradito al Catania.

In presenza di una lista di 23 “calciatori professionisti” da rispettare, la società rossazzurra non ha potuto inserire nell’organico di Toscano questo tassello che avrebbe potenziato ulteriormente il Catania. Anche la “solita” Salernitana aveva provato a sondare il terreno. In questo caso, però, la trattativa è andata avanti per poi bloccarsi nelle ultime ore di mercato, con le parti che non sono riuscite a trovare la quadra. Alla riapertura del calciomercato, però, il nome di Meazzi tornerà sicuramente di moda. Intanto l’ex giocatore della Virtus Entella proverà a ritagliarsi il suo spazio da qui al termine del campionato cadetto.

