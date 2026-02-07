sabato, 7 Febbraio 2026
HomeCalciomercatoMERCATO: Pieraccini e D'Ausilio, futuro da discutere
CalciomercatoCatania NewsFocusPrimo PianoSerie B

MERCATO: Pieraccini e D’Ausilio, futuro da discutere

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Detto di Francesco Forte giunto in prestito dall’Ascoli ma che non rinnoverà il contratto in scadenza con i marchigiani e, anzi, si avvicina alla firma di un nuovo accordo con il Catania, resta da definire la situazione legata al futuro di altri giocatori che il Catania ha prelevato in estate a titolo temporaneo. Vedi Simone Pieraccini e Michele D’Ausilio. In entrambi i casi quando, in estate, le società hanno ratificato l’intesa con il Catania si è ritenuto opportuno inserire un diritto d’opzione a favore del club etneo.

I rossazzurri possono esercitare tale diritto, procedendo con il riscatto dell’intera proprietà del cartellino. Possono, appunto. Nessun obbligo. Cesena e Avellino hanno posto un vincolo di natura economica affinchè venga formalizzato, al termine della stagione, il trasferimento a titolo definitivo. L’ingaggio di Pieraccini è avvenuto su precisa richiesta dell’allenatore Domenico Toscano, che già lo scorso anno aveva manifestato interesse ma il Cesena non se ne volle privare a gennaio. Nei mesi successivi, invece, si è ritenuto opportuno che il difensore proseguisse il percorso di crescita alle pendici dell’Etna.

Nel caso di D’Ausilio la cessione al Catania è avvenuta esclusivamente per esigenze di lista degli irpini. Prima del passaggio al Catania è stata estesa la durata contrattuale del ragazzo portando la scadenza dell’accordo con l’Avellino al 30 giugno 2028. Ad oggi anche Pieraccini è contrattualmente legato al club di appartenenza fino a tale data. Cifre onerose per il loro eventuale riscatto, dunque il Catania potrebbe provare ad abbassare le pretese economiche. Prossimamente le parti avranno modo di discutere il futuro dei due calciatori che, intanto, sono interamente concentrati a concludere al meglio la stagione regolare.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: alla scoperta degli ofantini, in crescita sul piano dei risultati
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency