MERCATO: Pieraccini e D’Ausilio, futuro da discutere

Detto di Francesco Forte giunto in prestito dall’Ascoli ma che non rinnoverà il contratto in scadenza con i marchigiani e, anzi, si avvicina alla firma di un nuovo accordo con il Catania, resta da definire la situazione legata al futuro di altri giocatori che il Catania ha prelevato in estate a titolo temporaneo. Vedi Simone Pieraccini e Michele D’Ausilio. In entrambi i casi quando, in estate, le società hanno ratificato l’intesa con il Catania si è ritenuto opportuno inserire un diritto d’opzione a favore del club etneo.

I rossazzurri possono esercitare tale diritto, procedendo con il riscatto dell’intera proprietà del cartellino. Possono, appunto. Nessun obbligo. Cesena e Avellino hanno posto un vincolo di natura economica affinchè venga formalizzato, al termine della stagione, il trasferimento a titolo definitivo. L’ingaggio di Pieraccini è avvenuto su precisa richiesta dell’allenatore Domenico Toscano, che già lo scorso anno aveva manifestato interesse ma il Cesena non se ne volle privare a gennaio. Nei mesi successivi, invece, si è ritenuto opportuno che il difensore proseguisse il percorso di crescita alle pendici dell’Etna.

Nel caso di D’Ausilio la cessione al Catania è avvenuta esclusivamente per esigenze di lista degli irpini. Prima del passaggio al Catania è stata estesa la durata contrattuale del ragazzo portando la scadenza dell’accordo con l’Avellino al 30 giugno 2028. Ad oggi anche Pieraccini è contrattualmente legato al club di appartenenza fino a tale data. Cifre onerose per il loro eventuale riscatto, dunque il Catania potrebbe provare ad abbassare le pretese economiche. Prossimamente le parti avranno modo di discutere il futuro dei due calciatori che, intanto, sono interamente concentrati a concludere al meglio la stagione regolare.

