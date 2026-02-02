lunedì, 2 Febbraio 2026
HomeCalciomercatoMERCATO: sfumata la cessione di Martic, si chiude la finestra di gennaio
Calciomercato

MERCATO: sfumata la cessione di Martic, si chiude la finestra di gennaio

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
422
foto Catania FC

Si è chiuso senza scossoni dell’ultima ora il calciomercato del Catania FC. Tra le operazioni rimaste incompiute spicca la mancata cessione di Manuel Martic al Chievo Verona (non c’erano soltanto i veneti, ndr): la trattativa non è andata in porto e il difensore rossazzurro, insieme a Francesco De Rose, dovrebbe restare fuori lista per il prosieguo della stagione.

Una situazione che fotografa un finale di mercato più silenzioso che rumoroso, con alcune scelte già definite nei giorni precedenti alla chiusura ufficiale. La dirigenza etnea aveva infatti tracciato la propria rotta con anticipo, senza attendere le consuete ore frenetiche dell’ultimo giorno. In questo senso assume valore anche un dettaglio logistico: il direttore sportivo Ivano Pastore aveva lasciato già da tempo la sede del calciomercato. Un segnale chiaro di un mercato considerato sostanzialmente concluso ben prima del gong finale.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
UFFICIALE: Quiroz in prestito al Trapani
Articolo successivo
SERPINI (all. Sorrento): “Auguro al Catania di lottare fino alla fine per la vetta. Grande prova contro una squadra solida”
Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency