MERCATO: sfumata la cessione di Martic, si chiude la finestra di gennaio

Si è chiuso senza scossoni dell’ultima ora il calciomercato del Catania FC. Tra le operazioni rimaste incompiute spicca la mancata cessione di Manuel Martic al Chievo Verona (non c’erano soltanto i veneti, ndr): la trattativa non è andata in porto e il difensore rossazzurro, insieme a Francesco De Rose, dovrebbe restare fuori lista per il prosieguo della stagione.

Una situazione che fotografa un finale di mercato più silenzioso che rumoroso, con alcune scelte già definite nei giorni precedenti alla chiusura ufficiale. La dirigenza etnea aveva infatti tracciato la propria rotta con anticipo, senza attendere le consuete ore frenetiche dell’ultimo giorno. In questo senso assume valore anche un dettaglio logistico: il direttore sportivo Ivano Pastore aveva lasciato già da tempo la sede del calciomercato. Un segnale chiaro di un mercato considerato sostanzialmente concluso ben prima del gong finale.

