MERCATO – Stampa umbra: “Il Catania è stato vicino a Capuano. Vallocchia, ci ha provato il Benevento”

L’edizione umbra de Il Messaggero evidenzia la possibilità che alcuni giocatori in particolare avrebbero potuto lasciare la Ternana durante la finestra invernale del calciomercato. “Si è sempre stati anche aperti a valutare eventuali offerte, se importanti – riporta il quotidiano -. Una di queste era arrivata dal Benevento per Andrea Vallocchia. A un passo dall’addio è stato pure il capitano, Marco Capuano. Basti pensare che c’era l’accordo per il suo passaggio al Catania, ma poi è saltato tutto”.

Vallocchia è un centrocampista che a più riprese è stato accostato al Catania, anche nella sessione estiva del mercato. Il riferimento al’esperto difensore Capuano, invece, è legato al periodo di riflessione che ha portato, poi, la società rossazzurra a definire con Monopoli e Crotone gli ingaggi di Mirko Miceli e Riccardo Cargnelutti. Si legge, inoltre, che “due squadre hanno bussato in via della Bardesca per Simone Leonardi, di proprietà del Catania e in prestito a Terni. Ma la dirigenza rossoverde non ha mollato il giovane attaccante, che resta fino a fine stagione”.

