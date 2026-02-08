MONFORTE: “Catania, senza l’atteggiamento giusto perdi anche con l’ultima della classe…”

Chitarrista, compositore, artista siciliano sulla scena musicale da parecchi anni con brani dedicati anche alla città etnea ed al Catania Calcio, Antonio Monforte commenta l’attualità rossazzurra ai microfoni della trasmissione Salastampa:

“Una squadra che non arriva prima sul pallone, che non ha voglia di combattere e di vincere i duelli perde anche con l’ultima della classe. Quella di Potenza contro il Sorrento, più di altre partite, mi è sembrata una gara non giocata dal catania sul piano della corsa, del combattere sul pallone e nei contrasti. Non è un problema legato allo schema di gioco. Il Catania a Potenza è sceso in campo con una difesa molto rinnovata, vero, ma si sono registrati svarioni della fase difensiva, non nei singoli difensori. Il Catania è molto bravo in termini di compattezza, nel difendersi dietro la linea della palla e nell’andare ad aggredire l’avversario, caratteristiche fondamentali venute a mancare al cospetto del Sorrento. Quando il Catania perde compattezza, cattiveria, fisicità e l’atteggiamento non è quello giusto vengono fuori i limiti”.

“Nessuno ha ancora vinto il campionato, nessuno lo ha perso. La storia di questo campionato ci insegna che non esistono partite dall’esito scontato. Lo stesso Benevento, a detta di tutti aveva il campionato in tasca lo scorso anno, poi il Cerignola si è ritrovato in vetta ed è stato scavalcato dall’Avellino anche a seguito dell’esclusione di alcune squadre, questa cosa peraltro rischia di ripetersi. Il Benevento ha cambiato allenatore nonostante una vittoria fuori casa, significa che chi ha deciso questa mossa lo ha fatto non in base ai risultati ma ad una mentalità e visione di calcio che evidentemente non piaceva, e allora ha cambiato quando nessuno se lo aspettava. Nel calcio non può mancare la ‘cazzimma’ ad ogni livello, devi dimostrare di essere il più forte affrontando qualsiasi partita con la stessa cattiveria agonistica, sempre. Non bisogna cadere nell’errore di sottovalutare determinate gare”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***