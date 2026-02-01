NICOLA SALERNO: è morto l’ex direttore sportivo del Catania

Il calcio italiano piange la scomparsa di un’altra figura di spicco. Quella di Nicola Salerno, Direttore Sportivo di lungo corso che, nel mese di agosto, avrebbe compiuto 70 anni. Si è spento nella sua città di nascita, Matera.

Tanti brillanti risultati ottenuti e numerose esperienze vissute in carriera dall’esperto dirigente che ha lavorato a Ravenna, Licata, Trieste e Messina prima di approdare a Catania nella stagione 2002-2003, in Serie B. Svolse un buon lavoro ai piedi dell’Etna, poi il trasferimento a Cagliari, Foggia, Salernitana, Verona, ancora Messina e Grosseto. Successivamente rieccolo a Catania, operando nella stagione 2012/2013 in Serie A. Nonostante un’annata da record, Salerno lasciò la Sicilia direzione Cagliari. Nella stagione 2014/2015, l’inizio della carriera inglese al Leeds United, dall’estate del 2015 la ripartenza dal Watford di Walter Mazzarri per poi tornare in Italia, lavorando nelle dirigenze di Palermo e Brescia tra il 2017 e 2018. Tante le piazze importanti in cui ha lasciato il segno, venendo apprezzato per le doti umane ancor prima che professionali.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***