PAGELLE DI REPARTO | Attacco inguardabile, la difesa resta imbattuta ma così non va…

Solo un pareggio al “Massimino” tra Catania e Audace Cerignola. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 6

In un paio di circostanze il pacchetto arretrato rossazzurro ha rischiato di interrompere la striscia record di imbattibilità. Il reparto riesce comunque a contenere le azioni offensive dell’Audace Cerignola, compagine arrivata al Massimino per proporre un calcio sbarazzino ma comunque applicato.

Il migliore in difesa:

Dini 6.5 – Quando viene chiamato in causa risponde presente, togliendo le castagne dal fuoco ed evitando la capitolazione e – di conseguenza – mantenendo la propria imbattibilità in casa nella stagione in corso.

Pieraccini 6, Allegretto 6, Celli 6

CENTROCAMPO 5.5

In mediana è stato un Catania contratto. Poche le verticalizzazioni realmente efficaci. Più attiva la corsia di destra, a sinistra timido Donnarumma rispetto ai soliti standard.

I migliori a centrocampo:

Casasola 6+ – Come sempre tanta corsa e generosità, non sempre preciso ma comunque è il calciatore più importante del Catania in questa fase del campionato. Tocca a lui dare equilibrio ai rossazzurri.

Quaini 6-, Corbari 5, Donnarumma 5.5, Di Noia 6-

ATTACCO 5

Fase delicata della stagione e nonostante la potenza di fuoco di un reparto con un importante assortimento di risorse non si riesce a fare breccia con facilità in zona gol. Un aspetto su cui occorre continuare a meditare.

Il migliore in attacco:

–

Jimenez 5.5, D’Ausilio 5, Forte 5, Lunetta 5.5 (voto influenzato dall’espulsione rimediata nel finale), Caturano 5, Bruzzaniti 5, Rolfini 5.5

ALLENATORE

Toscano 5 – La squadra ha perso mordente, brillantezza e cinismo. Un momento difficile in un momento cruciale della stagione. Soltanto un pareggio in casa a reti inviolate contro l’Audace Cerignola lascia l’amaro in bocca agli oltre 16mila spettatori catanesi. Bisogna trovare al più presto le soluzioni per rimettersi in pista, o riprendere il Benevento sarà davvero complicato…

