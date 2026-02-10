mercoledì, 11 Febbraio 2026
HomeCatania NewsPARI TRA I FISCHI: il Catania sbatte contro il muro del Cerignola,...
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

PARI TRA I FISCHI: il Catania sbatte contro il muro del Cerignola, il Benevento ringrazia

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
173
foto Catania FC

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Doveva essere la gara del rilancio immediato, il Catania riparte da uno striminzito 0-0 che allontana ulteriormente la vetta della classifica, ora distante 8 lunghezze con una partita ancora da recuperare. Un punticino non può bastare ai rossazzurri, fischiati a fine gara dai propri sostenitori. Ringrazia il Benevento che, prima del fischio d’inizio del “Massimino”, si è imposto con un rotondo 5-0 a Trapani. Se i sanniti volano sulle ali dell’entusiasmo, c’è delusione nell’ambiente rossazzurro per avere perso altri punti pesanti nella corsa promozione.

L’Audace Cerignola ha impostato una gara prettamente difensiva e attenta, rischiando addirittura il colpaccio quando D’Orazio al 68′ si è visto respingere la conclusione a botta sicura da un super Dini. Per il resto il Catania ha avuto le occasioni per sbloccare il risultato con Jimenez e D’Ausilio nel primo tempo, Casasola, Caturano e Lunetta nella ripresa, le ha cestinate tutte sviluppando una manovra poco avvolgente. Solo a sprazzi il Catania ha evidenziato qualche trama di gioco interessante. Troppo poco per impensierire il Cerignola.

Toscano ha confermato inizialmente il 3-4-2-1 con Jimenez e D’Ausilio alle spalle di Forte, Quaini e Corbari in mediana, inserendo Casasola (rientrato dalla squalifica) e Donnarumma sulle corsie laterali con Pieraccini, Allegretto e Celli in difesa. Scelte di formazione che non hanno convinto. Neppure i cambi effettuati nella ripresa hanno sortito l’effetto sperato. Di Noia, Bruzzaniti, Lunetta, Caturano e Rolfini hanno provato a scuotare i compagni, dando un pò più di brio alla fase offensiva. Non abbastanza da mettere alle corde l’avversario. Il Catania ha attaccato con poca lucidità e troppa frenesia facilitando il compito della difesa ospite. Il muro eretto dal Cerignola ha resistito fino alla fine. Poi, al triplice fischio, Lunetta si è fatto espellere per proteste rendendo la serata ancora più amara al “Massimino”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA 0-0 AUDACE CERIGNOLA: tabellino e statistiche partita
Articolo successivo
CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency