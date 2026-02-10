PARI TRA I FISCHI: il Catania sbatte contro il muro del Cerignola, il Benevento ringrazia

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Doveva essere la gara del rilancio immediato, il Catania riparte da uno striminzito 0-0 che allontana ulteriormente la vetta della classifica, ora distante 8 lunghezze con una partita ancora da recuperare. Un punticino non può bastare ai rossazzurri, fischiati a fine gara dai propri sostenitori. Ringrazia il Benevento che, prima del fischio d’inizio del “Massimino”, si è imposto con un rotondo 5-0 a Trapani. Se i sanniti volano sulle ali dell’entusiasmo, c’è delusione nell’ambiente rossazzurro per avere perso altri punti pesanti nella corsa promozione.

L’Audace Cerignola ha impostato una gara prettamente difensiva e attenta, rischiando addirittura il colpaccio quando D’Orazio al 68′ si è visto respingere la conclusione a botta sicura da un super Dini. Per il resto il Catania ha avuto le occasioni per sbloccare il risultato con Jimenez e D’Ausilio nel primo tempo, Casasola, Caturano e Lunetta nella ripresa, le ha cestinate tutte sviluppando una manovra poco avvolgente. Solo a sprazzi il Catania ha evidenziato qualche trama di gioco interessante. Troppo poco per impensierire il Cerignola.

Toscano ha confermato inizialmente il 3-4-2-1 con Jimenez e D’Ausilio alle spalle di Forte, Quaini e Corbari in mediana, inserendo Casasola (rientrato dalla squalifica) e Donnarumma sulle corsie laterali con Pieraccini, Allegretto e Celli in difesa. Scelte di formazione che non hanno convinto. Neppure i cambi effettuati nella ripresa hanno sortito l’effetto sperato. Di Noia, Bruzzaniti, Lunetta, Caturano e Rolfini hanno provato a scuotare i compagni, dando un pò più di brio alla fase offensiva. Non abbastanza da mettere alle corde l’avversario. Il Catania ha attaccato con poca lucidità e troppa frenesia facilitando il compito della difesa ospite. Il muro eretto dal Cerignola ha resistito fino alla fine. Poi, al triplice fischio, Lunetta si è fatto espellere per proteste rendendo la serata ancora più amara al “Massimino”.

