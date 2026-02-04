PASTORE: “C’è soddisfazione per il mercato, zero rimpianti. Bravi a prendere Bruzzaniti. Col Sorrento inciampo di percorso”

Il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com analizza il mercato condotto dalla società rossazzurra tornando anche sulla sconfitta di Potenza contro il Sorrento:

“La soddisfazione c’è. È un percorso iniziato già quest’estate, con l’idea di inserire giocatori funzionali al gioco del mister. Durante la stagione purtroppo abbiamo avuto diversi infortuni traumatici, penso ad Aloi, a Di Gennaro ultimamente, a Cicerelli. A gennaio siamo stati pronti a intervenire. La cosa migliore sarebbe stata restare quelli di inizio stagione, ma non è stato possibile. La società ci ha dato disponibilità e abbiamo cercato profili con caratteristiche simili a chi è venuto meno, per non stravolgere il modo di giocare. I nuovi arrivati sono giocatori pronti, vengono da percorsi con tante partite giocate”.

“Bruzzaniti? Giovanni era un profilo che avevamo già attenzionato in estate. Con l’infortunio di Cicerelli siamo tornati su di lui, perché lo riteniamo uno dei pochissimi in grado di sostituirlo per caratteristiche. Quando abbiamo capito che l’operazione era fattibile abbiamo accelerato, così da metterlo a disposizione del mister già alla ripresa dopo la sosta natalizia. Siamo stati bravi e soprattutto c’è stata la disponibilità della proprietà, perché con Bruzzaniti abbiamo fatto un investimento”.

“Se c’è qualche rimpianto? No. Considerando gli infortuni, credo che abbiamo sostituito i giocatori in maniera egregia. Penso a Bruzzaniti, a Miceli che in questa categoria è uno dei top, a Cargnelutti che ci hanno permesso di abbassare l’età media e inserire profili con prospettiva. Abbiamo completato il centrocampo con Di Noia, che non ha bisogno di presentazioni, e fatto anche operazioni più futuribili come quella su Fabio Ponsi, un 2001 che può darci una mano subito ma anche in prospettiva”.

“Rinnovi? Abbiamo già rinnovato alcuni contratti importanti, come quello di Jiménez. Poi Raimo, Quaini e stiamo lavorando su altri profili che riteniamo importanti non solo tecnicamente ma anche umanamente”.

“Quando perdi una partita così senza giocarla, l’unico conforto è che tutta la squadra è stata sotto tono. Non è stato un problema di due o tre giocatori. Siamo passati in vantaggio, poi dopo l’1-1 è come se ci fosse crollato il mondo addosso, cosa che di solito non succede. La catalogo come un inciampo di percorso. A volte ci sono squadre che diventano una sorta di bestia nera, e il Sorrento per noi può esserlo”.

“Il girone C di Serie C? Probabilmente è il più difficile degli ultimi dieci anni. Non tanto per le squadre di vertice, ma per quelle in basso. Oggi anchce le squadre di bassa classifica hanno tre, quattro, cinque giocatori di spessore. Questo ha alzato il livello generale: è un girone livellato verso l’alto, non verso il basso. Noi dobbiamo pensare a fare più punti possibile e poi a fine stagione guardare la classifica. Per me la Salernitana può rientrare assolutamente in corsa”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***