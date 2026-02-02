lunedì, 2 Febbraio 2026
HomeCalciomercatoPASTORE: "Martic in uscita, De Rose ha deciso di restare. Azzeriamo la...
CalciomercatoCatania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

PASTORE: “Martic in uscita, De Rose ha deciso di restare. Azzeriamo la gara di Potenza ripartendo più forti di prima”

Redazione
By Redazione
0
818
foto Catania FC

Il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore, ai microfoni di Unica Sport, ha fatto il punto della situazione sulle strategie di mercato a gennaio parlando anche dell’inatteso passo falso contro il Sorrento:

“Fortunatamente avevamo concluso quasi tutte le uscite nel mercato estivo. Il giocatore a cui dobbiamo trovare una nuova sistemazione è Martic perchè, visti gli arrivi di Cargnelutti e Miceli, avrebbe avuto poco spazio. De Rose, invece, ha scelto di concludere l’anno a Catania pur sapendo di non trovare spazio. Io ho sempre detto di rispettare le scelte delle persone come credo che gli altri rispettino le mie. Continuerà ad allenarsi, a fine stagione ci separeremo”.

“Se non si fosse infortunato Di Gennaro avremmo preso un solo centrale di difesa. Abbiamo cercato di muoverci per tempo, non aspettando le ultime giornate di mercato prendendo magari un calciatore che non fosse funzionale al progetto tecnico. Il passo falso col Sorrento ha amareggiato tutti, a partire dalle persone che hanno fatto chilometri, la società che crede tanto a questo progetto, lo stesso allenatore che ha dichiarato più volte che vincere a Catania sarebbe straordinario”.

“E’ giusto far passare il messaggio che in un percorso ci sono partite che nascono male e finiscono peggio. Mi rinfranca in qualche modo che il buio non sia stato individuale ma totale, bisogna azzerare questa partita e ripartire più forti di prima. Cicerelli? Ci auguriamo che lui e gli altri rientrino al più presto. Con infortuni del genere oggi non possiamo fare delle valutazioni definitive, una volta completata la rosa valuteremo più avanti se può esserci la possibilità di un reinserimento in lista di Cicerelli”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
Il Catania ricorda Filippo Raciti
Articolo successivo
MERCATO: Catania, occhi sul 2006 Ballabile del Cerignola
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

VELOTTO: “Sorrento-Catania, prestazione sufficiente dell’arbitro”

Redazione - 0
Il giudizio di Massimiliano Velotto, ex direttore di gara e fino alla scorsa stagione addetto agli arbitri del Catania, sulla direzione arbitrale del sig....

MERCATO: Catania sulle tracce del difensore classe 2005 Domanico

MERCATO: Catania, occhi sul 2006 Ballabile del Cerignola

Il Catania ricorda Filippo Raciti

MERCATO: interesse per Leonardi ma la Ternana non vuole privarsene

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency