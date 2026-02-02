PASTORE: “Martic in uscita, De Rose ha deciso di restare. Azzeriamo la gara di Potenza ripartendo più forti di prima”

Il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore, ai microfoni di Unica Sport, ha fatto il punto della situazione sulle strategie di mercato a gennaio parlando anche dell’inatteso passo falso contro il Sorrento:

“Fortunatamente avevamo concluso quasi tutte le uscite nel mercato estivo. Il giocatore a cui dobbiamo trovare una nuova sistemazione è Martic perchè, visti gli arrivi di Cargnelutti e Miceli, avrebbe avuto poco spazio. De Rose, invece, ha scelto di concludere l’anno a Catania pur sapendo di non trovare spazio. Io ho sempre detto di rispettare le scelte delle persone come credo che gli altri rispettino le mie. Continuerà ad allenarsi, a fine stagione ci separeremo”.

“Se non si fosse infortunato Di Gennaro avremmo preso un solo centrale di difesa. Abbiamo cercato di muoverci per tempo, non aspettando le ultime giornate di mercato prendendo magari un calciatore che non fosse funzionale al progetto tecnico. Il passo falso col Sorrento ha amareggiato tutti, a partire dalle persone che hanno fatto chilometri, la società che crede tanto a questo progetto, lo stesso allenatore che ha dichiarato più volte che vincere a Catania sarebbe straordinario”.

“E’ giusto far passare il messaggio che in un percorso ci sono partite che nascono male e finiscono peggio. Mi rinfranca in qualche modo che il buio non sia stato individuale ma totale, bisogna azzerare questa partita e ripartire più forti di prima. Cicerelli? Ci auguriamo che lui e gli altri rientrino al più presto. Con infortuni del genere oggi non possiamo fare delle valutazioni definitive, una volta completata la rosa valuteremo più avanti se può esserci la possibilità di un reinserimento in lista di Cicerelli”.

