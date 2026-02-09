lunedì, 9 Febbraio 2026
HomeCatania NewsPONSI: Toscano preannuncia che ci sarà spazio anche per lui martedì
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

PONSI: Toscano preannuncia che ci sarà spazio anche per lui martedì

Redazione
By Redazione
0
189

“Si allena con grande applicazione. E’ cresciuto dal punto di vista fisico e del feeling con i compagni ed il reparto. Ci sarà spazio anche per lui martedì”. L’allenatore del Catania Domenico Toscano ha parlato così, in sala stampa, relativamente ad un possibile impiego di Fabio Ponsi martedì sera contro l’Audace Cerignola. Vedremo se giocherà dal 1′ oppure entrerà in corso d’opera. Tra i neo acquisti rossazzurri di gennaio è l’unico, al momento, a non avere ancora esordito con la maglia del Catania.

Stando alle parole di Toscano, il momento dell’esordio si avvicina per il calciatore prelevato dal Modena che rappresenta un ulteriore cambio a disposizione sulle corsie laterali. Dando freschezza e ulteriore gamba ad una squadra che necessita di spingere costantemente sulle fasce con rapidità, energia e forza. Il giocatore nativo di Pietrasanta (provincia di Lucca), che all’occorrenza può anche ricoprire il ruolo di difensore centrale, compirà 25 anni a breve e da qualche mese è Dottore in Scienze Economiche.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: previsioni meteo al “Massimino”
Articolo successivo
QUI CATANIA: Toscano inserisce 23 calciatori nella lista dei convocati
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

CURVA SUD CATANIA: Ciccio Famoso, coreografia rinviata per lutto

Redazione - 0
Gli ultras della Curva Sud Catania, nello specifico il gruppo organizzato Falange D'Assalto, fanno sapere che è rinviata la coreografia prevista originariamente nel settore...

VERSO CATANIA-AUDACE CERIGNOLA: scatta la fase decisiva della stagione. Le ipotesi di formazione

DI TACCHIO: vicino il rientro del capitano rossazzurro

FAI LA FORMAZIONE: Catania-Audace Cerignola, sostituisciti a Toscano

QUI CATANIA: Toscano inserisce 23 calciatori nella lista dei convocati

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency