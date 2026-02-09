PONSI: Toscano preannuncia che ci sarà spazio anche per lui martedì

“Si allena con grande applicazione. E’ cresciuto dal punto di vista fisico e del feeling con i compagni ed il reparto. Ci sarà spazio anche per lui martedì”. L’allenatore del Catania Domenico Toscano ha parlato così, in sala stampa, relativamente ad un possibile impiego di Fabio Ponsi martedì sera contro l’Audace Cerignola. Vedremo se giocherà dal 1′ oppure entrerà in corso d’opera. Tra i neo acquisti rossazzurri di gennaio è l’unico, al momento, a non avere ancora esordito con la maglia del Catania.

Stando alle parole di Toscano, il momento dell’esordio si avvicina per il calciatore prelevato dal Modena che rappresenta un ulteriore cambio a disposizione sulle corsie laterali. Dando freschezza e ulteriore gamba ad una squadra che necessita di spingere costantemente sulle fasce con rapidità, energia e forza. Il giocatore nativo di Pietrasanta (provincia di Lucca), che all’occorrenza può anche ricoprire il ruolo di difensore centrale, compirà 25 anni a breve e da qualche mese è Dottore in Scienze Economiche.

