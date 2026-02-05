PROSSIMO TURNO: 25/a giornata, Catania spettatore. Picerno e Cerignola sulla strada di Benevento e Salernitana

Venerdì e sabato, squadre del girone C di Serie C in campo per la 25/a giornata del girone C di Serie C ad eccezione di Catania e Trapani, che si scontreranno il 18 febbraio al “Massimino” dopo il rinvio ufficializzato dalla Lega Pro. Prima e terza forza del campionato di scena rispettivamente con AZ Picerno (in casa) e Audace Cerignola (in trasferta): il Benevento ha l’occasione di allungare ulteriormente dal Catania secondo, mentre la Salernitana può avvicinarsi ai rossazzurri.

Il Cosenza renderà visita ad un Giugliano affamato di punti salvezza, mentre la Casertana ospita un’altra rivale in piena corsa per evitare la retrocessione, il Foggia. Crotone reduce da tre successi di fila che sosterrà l’esame Atalanta U23 allo “Scida”. Insidia Altamura per il Monopoli, impegnato fuori casa nel derby. Dai colori rossazzurri del Catania a quelli del Casarano, il Sorrento proverà a ripetersi sabato con il desiderio di agganciare Chiricò e compagni in zona playoff. Un Siracusa in difficoltà cerca ossigeno puro sul campo del Potenza, idem la Cavese in quel di Latina.

VENERDI’ 6 FEBBRAIO

Audace Cerignola – Salernitana, 20:30

Benevento – AZ Picerno, 20:30

Latina – Cavese, 20:30

Team Altamura – Monopoli, 20:30

SABATO 7 FEBBRAIO

Casarano – Sorrento, 14:30

Casertana – Foggia, 14:30

Crotone – Atalanta U23, 14:30

Giugliano – Cosenza, 14:30

Potenza – Siracusa, 17:30

MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO

Catania – Trapani, 20:30

CLASSIFICA

1.Benevento 54 punti : gol fatti 53, gol subiti 18, diff. reti +35, gare giocate 24

2.Catania 51 punti : gol fatti 40, gol subiti 14, diff. reti +26, gare giocate 24

3.Salernitana 46 punti : gol fatti 32, gol subiti 27, diff. reti +5, gare giocate 24

4.Cosenza 40 punti : gol fatti 37, gol subiti 26, diff. reti +11, gare giocate 24

5.Casertana 39 punti : gol fatti 33, gol subiti 27, diff. reti +6, gare giocate 24

6.Crotone 37 punti : gol fatti 34, gol subiti 21, diff. reti +13, gare giocate 24

7.Monopoli 37 punti : gol fatti 27, gol subiti 26, diff. reti +1, gare giocate 24

8.Audace Cerignola 35 punti : gol fatti 31, gol subiti 30, diff. reti +1, gare giocate 24

9.Casarano 30 punti : gol fatti 32, gol subiti 40, diff. reti -8, gare giocate 24

10.Team Altamura 30 punti : gol fatti 22, gol subiti 31, diff. reti -9, gare giocate 24

11.Potenza 29 punti : gol fatti 29, gol subiti 36, diff. reti -7, gare giocate 24

12.Sorrento 27 punti : gol fatti 27, gol subiti 34, diff. reti -7, gare giocate 24

13.Latina 26 punti : gol fatti 18, gol subiti 28, diff. reti -10, gare giocate 24

14.Atalanta U23 26 punti : gol fatti 35, gol subiti 33, diff. reti +2, gare giocate 24

15.*Trapani 25 punti : gol fatti 34, gol subiti 23, diff. reti +11, gare giocate 24

16.Cavese 23 punti : gol fatti 24, gol subiti 31, diff. reti -7, gare giocate 24

17.AZ Picerno 23 punti : gol fatti 28, gol subiti 40, diff. reti -12, gare giocate 24

18.Foggia 22 punti : gol fatti 20, gol subiti 40, diff. reti -20, gare giocate 24

19.Siracusa 21 punti : gol fatti 28, gol subiti 38, diff. reti -10, gare giocate 24

20.Giugliano 18 punti : gol fatti 18, gol subiti 39, diff. reti -21, gare giocate 24

* 15 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

