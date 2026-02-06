QUI CATANIA: equilibri da ritrovare subito per riprendere a correre

Il Catania intende costruire in primis le proprie fortune attraverso una spiccata solidità difensiva. Si ritiene che partire da una difesa difficilmente perforabile sia uno strumento basilare nell’ottica di provare a vincere il campionato. Spesso, nel calcio, chi eccelle in questo riesce a spuntarla. Una buona organizzazione di gioco, un atteggiamento tattico equilibrato e la capacità di concedere poco all’avversario di turno rappresentano strumenti che contribuiscono a dare fiducia e sicurezza. Al tempo stesso, però, è opportuno sfruttare un potenziale offensivo che ti permetta di segnare almeno un gol in più dell’avversario.

Questa la ricetta individuata dal Catania, ma non sempre l’equilibrio tanto caro al tecnico Mimmo Toscano si è palesato. E’ la classica coperta troppo corta. Se sei eccessivamente prudente, rischi di produrre poche opportunità per andare a segno; se, invece, miri ad essere più aggressivo in avanti potresti lasciare troppi spazi dietro. Nel precedente turno di campionato a Potenza contro il Sorrento, il Catania ha evidenziato il giusto equilibrio nelle primissime battute dell’incontro. Dopo il vantaggio di Forte, però, il meccanismo si è inceppato.

Ad eccezione di qualche discreta sortita offensiva individuale i rossazzurri non hanno fatto abbastanza per impensierire la retroguardia del Sorrento. Difendendo insolitamente male al cospetto del dinamismo e della freschezza atletica rossonera. Tre gol che pesano sul groppone, una sconfitta che ha tolto qualche certezza al Catania e vedremo se ha lasciato scorie. Lo scopriremo martedì sera, quando gli etnei torneranno in campo sfidando l’Audace Cerignola con la voglia di riscattare il brutto passo falso del ‘Viviani’.

L’obiettivo primario rimane quello di blindare nuovamente una difesa che, comunque, ancora oggi è la meno battuta del girone C di Serie C. Dini e compagni cercano il 17/o “clean sheet” in questo campionato provando ad allungare il record straordinario che li vede non avere subito alcuna rete al ‘Massimino’. La prima regola è non prenderle. L’attacco, però, non deve essere un optional. Il Catania è chiamato a ritrovare subito se stesso ed i suoi equilibri per riprendere a correre.

