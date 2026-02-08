QUI CATANIA: il tandem Casasola-Donnarumma per ritrovare equilibrio sugli esterni

“Tutte le partite sono decisive. Se le vinci non devi guardare ai risultati delle altre squadre. A Potenza contro il Sorrento dobbiamo imporre il nostro gioco”. Parole di Daniele Donnarumma rilasciate a ‘Telecolor’ nei giorni che precedevano la sfida Sorrento-Catania. La voglia d’imporre il gioco al “Viviani” è però durata appena 6 minuti, fino al gol di Francesco Forte. Per il resto il Catania ha concesso quasi per intero l’iniziativa ai campani, reagendo con poca foga agonistica e scarsa lucidità. Tanti, troppi errori commessi in fase difensiva e proprio Donnarumma non è sceso in campo dall’inizio, preferendogli Toscano il jolly Gabriel Lunetta.

Da una pregevole azione personale di quest’ultimo è scaturito il gol di Forte ma, quando si trattava di coprire gli spazi e marcare il diretto avversario, il Catania ha faticato terribilmente sulle fasce. Col senno di poi, la scelta di schierare un calciatore con caratteristiche più offensive a sinistra si è rivelata coraggiosa ma non azzeccata. In un contesto dove il Catania deve ritrovare certezze, ecco che martedì sera il tecnico rossazzurro potrebbe proporre l’ex Cesena sulla corsia mancina in modo da assicurare maggiore equilibrio ricomponendo con Tiago Casasola (ha pesato come un macigno la sua assenza per squalifica, ndr) a destra il tandem di esterni che più garanzie ha dato in questa stagione.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***