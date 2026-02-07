QUI CATANIA: la spinta del “Massimino” per ritrovare subito il feeling con la vittoria

11 vittorie, un pareggio, zero sconfitte, 26 reti all’attivo senza subire gol. In totale fanno 34 punti incamerati dal Catania tra le mura amiche su 12 gare disputate. Numeri eccellenti che vanno rimarcati perchè non scontati e che non possono essere frutto del caso. E’ evidente che il “Massimino” è tornato a rappresentare il fortino rossazzurro, una base essenziale sulla quale costruire le proprie fortune. Ovviamente da sola non basta, serve continuità anche fuori ed è questo che manca alla squadra di Mimmo Toscano.

La sconfitta di Potenza pesa soprattutto per il morale, deve fare riflettere come è maturata. Con un atteggiamento poco reattivo, per lunghi tratti timido, senza mordente. Ecco che l’impegno di martedì sera al cospetto dell’Audace Cerignola sa di occasione ideale per archiviare una volta per tutte il ko riacquisendo fiducia e certezze. Aiuterà molto, in tal senso, ricevere l’abbraccio dei propri sostenitori davanti ad una cornice di almeno 16/17mila spettatori pronti a spingere con grande energia e trasporto un gruppo determinato a reagire, che si è sempre saputo stringere nei momenti di difficoltà.

Dagli spalti arriverà la carica giusta per ritrovare subito il feeling con la vittoria. Il resto toccherà all’allenatore, chiamato a motivare per bene i calciatori affinchè forniscano una risposta convinta e decisa, sul campo, ai segnali inviati dal Benevento. I sanniti volano sulle ali dell’entusiasmo dimostrando che, in un modo o nell’altro, le partite riescono comunque a portarle a casa. Il distacco dalla vetta è ora di 6 lunghezze ma il Catania ha ancora una partita da recuperare – il 18 febbraio contro il Trapani in casa – ed il girone di ritorno sarà tosto per tutti da qui alla fine.

C’è da battagliare sportivamente per riconquistare il primato e difenderlo. I rossazzurri, con ancora 14 partite da giocare ed importanti scontri diretti in programma, non possono e non devono gettare la spugna. La corsa al primo posto continua, si riparte dal calore del “Massimino” per dimenticare Potenza e rilanciare immediatamente le proprie ambizioni.

