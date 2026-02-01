QUI CATANIA: metamorfosi nel giro di una settimana, voltare pagina e ripartire

E’ bastata una settimana per passare da un estremo all’altro. Se, contro il Cosenza al “Massimino”, il Catania ha sfornato la migliore prestazione, a Potenza i rossazzurri hanno fatto registrare la peggiore performance di questo campionato per espressione di gioco, atteggiamento, (in)capacità di reazione e concentrazione. Forse qualcuno pensava di fare un sol boccone del Sorrento. Soprattutto dopo avere trovato subito la via del gol con Forte. La partita si era messa sui binari più congeniali al Catania, costringendo l’avversario a scoprirsi dietro con la possibilità di colpirlo ferocemente in contropiede. Ferocia che, insolitamente, è mancata alla squadra di Mimmo Toscano.

La spinta incessante del popolo rossazzurro, giunto in massa allo stadio, non ha messo le ali ad un Catania troppo sicuro di sè. Una gara ampiamente alla portata si è trasformata ben presto in un incubo per i rossazzurri. Luce spenta, all’improvviso. Neppure i cambi effettuati nella ripresa hanno cambiato l’inerzia di una partita ben controllata dai padroni di casa. Nel finale la reazione troppo timida del Catania ha infuso ulteriore coraggio al Sorrento, fortificando la convinzione dei costieri di poter fare propria la gara. Il tris di Ricci ha certificato la giornataccia etnea suonando la sveglia in vista del prosieguo.

Testa bassa e pedalare, ora la vetta della classifica dista tre lunghezze con il Benevento che ha saputo approfittare del blackout rossazzurro con carattere. E’ il momento di voltare pagina e ripartire. All’orizzonte la sfida al Trapani, riflettendo sugli errori commessi al “Viviani” per scrivere un nuovo capitolo. Ritrovando l’atteggiamento di una squadra che, fin qui, ha espresso dei valori importanti tra tante defezioni – non va dimenticato – ma per competere fino in fondo non può permettersi queste battute d’arresto.

