QUI CATANIA: non è il momento di gettare la spugna, certezze da ritrovare

Il Benevento allunga, Catania che torna ad inseguire la vetta pagando l’inatteso passo falso di Potenza contro il Sorrento. Non si può tornare indietro, ormai la frittata è servita ma il campionato non finisce oggi. Anche i sanniti avranno i loro momenti di difficoltà. Unica strada percorribile, rimboccarsi le maniche, ripartire e ritrovare le certezze acquisite in precedenza. Non si può gettare la spugna e cancellare in un attimo quanto seminato lungo un percorso che, fino a pochi giorni prima, vedeva il Catania condividere meritatamente la vetta della classifica proprio con il Benevento.

Settimana scorsa si erano sottolineati i meriti di una squadra che, contro il Cosenza, aveva vinto e convinto sotto tutti gli aspetti. Addetti ai lavori e opinionisti hanno sempre evidenziato la grande solidità difensiva di un Catania che, ancora oggi, vanta la migliore difesa del girone C per numero di gol subiti di cui addirittura zero tra le mura amiche. Il rendimento al “Massimino”, inoltre, rasenta la perfezione. Sul piatto della bilancia vanno messe anche le tante defezioni che hanno privato Toscano di pedine difficilmente sostituibili, così come le critiche aiutano a crescere, se costruttive.

Non può essere un caso che, in trasferta, il ruolino di marcia sia deficitario per una squadra che ambisce al vertice della classifica. Basti pensare al ko di Casarano, allo striminzito pari esterno col Potenza (al netto degli episodi arbitrali sfavorevoli in entrambi i casi), al deludente pareggio sul campo di un Foggia per nulla trascendentale, al punto fortunosamente ottenuto a Cerignola, alla brutta sconfitta di Cosenza. A Monopoli, invece, il Catania ha vinto dopo 70 minuti in cui ha subìto l’intensità e l’iniziativa dei padroni di casa, tirando però fuori il carattere nel momento più difficile e delicato dell’incontro.

Il 3-1 maturato sabato ha fatto riemergere i limiti esterni di questo Catania che, pur avendo espresso finora valori comunque importanti, fatica lontano dal “Massimino” ed è qui che bisogna correre ai ripari. La caccia alla promozione diretta rimane aperta, gettare tutto alle ortiche non è una soluzione perchè il cammino è ancora lungo e tutti i competitor presentano pregi e difetti. Riuscirà a spuntarla chi sbaglierà meno nelle prossime partite.

