QUI CATANIA: pagato il saldo di Torre del Grifo alla Curatela

Il Catania ha chiuso in giornata l’operazione concernente l’acquisto di Torre del Grifo Village. Secondo quanto riportato sul sito de “La Sicilia” da Giovanni Finocchiaro, il club etneo ha proceduto in mattinata al pagamento del saldo da 4,9 milioni di euro per completare l’acquisizione della struttura di Contrada Ombra dalla Curatela Fallimentare del Calcio Catania Spa.

Il versamento è stato effettuato stamane presso un istituto di credito cittadino dal Vice-Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella, accompagnato dai legali del club, dopo aver ricevuto il via libera da parte del Consiglio d’Amministrazione per chiudere l’operazione. Dopo l’avvenuta ricezione del bonifico bancario da parte della Curatela, in data 18 febbraio si procederà con la stipula dell’atto notarile per il trasferimento della struttura al Catania Football Club.

Raggiunto ai microfoni del quotidiano locale, il dirigente apicale della società rossazzurra ha dichiarato: «Ogni dettaglio è stato portato a termine senza alcun intoppo, il presidente Pelligra ha lavorato sodo e con estrema lungimiranza per dare al club bene immobile di primaria importanza che ci permetterà di programmare al meglio la nostra attività futura».

