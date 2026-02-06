QUI CATANIA: parola d’ordine “continuità”. 42 punti in palio per sognare la promozione diretta

Catania chiamato a non guardare ai risultati che matureranno sugli altri campi, facendo unicamente corsa su se stesso. Febbraio e marzo saranno due mesi decisivi per le sorti del campionato. Non soltanto in considerazione degli scontri diretti che il Catania andrà a giocare con Salernitana e Benevento tra l’1 ed il 5 marzo. Bisogna infatti tenere conto anche degli incontri con le cosiddette “piccole”, facili solo sulla carta. In realtà sono i più difficili da preparare sul piano mentale, in un contesto dove le partite a disposizione diminuiscono e chi lotta per la sopravvivenza lo fa strenuamente. Sopperendo al gap tecnico con intensità ed agonismo.

I rossazzurri, fin qui, hanno dimostrato di soffrire soprattutto con formazioni che inseguono obiettivi diversi dalla promozione. Quelli persi a Potenza contro il Sorrento sono altri punti importanti che rischiano di pesare nell’economia del campionato. Tuttavia c’è tempo per recuperare il terreno perduto, mancano 14 battaglie sportive, tutto può ancora accadere perchè ogni squadra è in grado di mettere in difficoltà chiunque, presentando pregi e difetti a prescindere dal valore tecnico. Chi sbaglia meno, alla fine, raggiungerà gli obiettivi prefissati.

La squadra di mister Toscano, in questo senso, pur non entusiasmando sul piano dell’espressione di gioco ha mostrato chiari segnali di solidità, forza e compattezza tra le mura amiche. Palesando, invece, limiti lontano dal “Massimino” con il numero di pareggi (5) che supera vittorie (4) e sconfitte (3). Qualche passo falso si sarebbe potuto e dovuto evitare, al netto di alcuni episodi arbitrali sfavorevoli. Appare evidente l’esigenza di ricercare più linearità e continuità in termini di prestazioni e risultati. Evidenziando una mentalità vincente su tutti i campi. E’ l’unica strada percorribile per ambire alla promozione diretta. Con ben 42 punti disponibili da qui a fine campionato è ancora possibile sognare, molto dipenderà dal Catania.

