QUI CATANIA: pienamente occupata la lista dei 23 “calciatori professionisti”

martedì, 3 Febbraio 2026
Redazione
foto Catania FC

Possibile inserire nella “lista professionisti” non più di 23 calciatori con status di professionista (art. 28 NOIF) o apprendista professionista (art. 33 bis NOIF). Fanno eccezione i nati dopo il 1° gennaio 2003 e provenienti dal proprio settore giovanile, utilizzabili senza limiti ma da inserire in una lista separata. Sulla base di quanto dispone il regolamento della Lega Pro, una volta chiusa la finestra invernale di calciomercato, in casa Catania sono presenti nella “lista professionisti” i seguenti giocatori, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Andrea Dini, Klavs Bethers
DIFENSORI – Simone Pieraccini, Riccardo Cargnelutti, Mirko Miceli, Mario Ierardi, Andrea Allegretto, Alessandro Celli, Fabio Ponsi
CENTROCAMPISTI – Daniele Donnarumma, Tiago Casasola, Alessandro Raimo, Giovanni Di Noia, Francesco Di Tacchio, Alessandro Quaini, Kaleb Jimenez, Andrea Corbari, Michele D’Ausilio
ATTACCANTI – Gabriel Lunetta, Giovanni Bruzzaniti, Salvatore Caturano, Alex Rolfini, Francesco Forte.

Considerati gli innesti a gennaio di Cargnelutti, Miceli, Di Noia, Bruzzaniti e Ponsi escono dalla lista Matteo Di Gennaro, Manuel Martic, Salvatore Aloi ed Emmanuele Cicerelli. Nel corso del girone di ritorno è comunque possibile sostituire un giocatore inserito nella lista professionisti con altro calciatore già tesserato con il Catania anche al di fuori del periodo di campagna trasferimenti. Cicerelli, ad esempio, per far parte nuovamente della lista dovrebbe prendere il posto di un compagno attualmente inserito nella stessa.

