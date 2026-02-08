QUI CATANIA: sosta forzata, pro e contro in preparazione di una settimana intensa

Catania in campo venerdì 6 febbraio, poi la comunicazione ufficiale del rinvio al giorno successivo da parte della Lega Pro 30 minuti prima del fischio d’inizio di Sorrento-Catania. Anzi no, la prefettura ha disposto che non si poteva giocare neanche in quella data, pertanto la Lega ha rinviato Catania-Trapani al 18 febbraio. Sono stati giorni che hanno fatto discutere, costringendo a modificare più volte il calendario degli allenamenti. Adesso però non vi è alcun dubbio, in attesa di affrontare il Trapani i rossazzurri si apprestano a preparare una settimana di lavoro intensa.

Martedì sera si gioca per sfidare l’Audace Cerignola, sabato è in programma l’incontro con il Siracusa al “De Simone”. Dopo avere osservato un turno di riposo forzato, il Catania non può farsi trovare impreparato in occasione di questi due impegni ravvicinati dove ballano punti fondamentali per ripartire. Bisogna mettere alle spalle la sciagurata trasferta potentina concentrando le attenzioni su un doppio confronto tutt’altro che privo d’insidie. Il Cerignola cercherà di allungare la striscia positiva di risultati, il Siracusa mira ad ottenere preziosi punti salvezza. Vedremo se la sosta sarà stata produttiva o controproducente per gli etnei.

Da un lato, quando subisci una sconfitta pesante, scatta la voglia di rivalsa immediata. Sul piano psicologico non vedi l’ora di tornare sul rettangolo verde, elaborando rapidamente frustrazione e ansia per un ko che fa male soprattutto per il morale. Lo stesso Alessandro Quaini, nel post gara di Potenza, aveva sottolineato di preferire giocare subito per riscattarsi. Così non è stato, ma la pausa può anche aiutare a riordinare le idee, a metabolizzare meglio le emozioni, a recuperare energie e migliorare la condizione fisica dei giocatori, in particolare di chi è al momento fermo ai box come Di Tacchio per un’infrazione costale.

I nuovi innesti, inoltre, hanno potuto lavorare più a lungo durante la settimana per assimilare schemi e meccanismi di gioco richiesti da Toscano. Insomma, pro e contro. Non ci sono scuse, però, nè alibi per un Catania chiamato a farsi trovare pronto per superare nuovi importanti banchi di prova.

