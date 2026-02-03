QUI CATANIA: testa e cuore al campionato, Toscano chiamato a tracciare la rotta

Chiusa la finestra invernale di calciomercato e definita la lista dei 23 calciatori professionisti utilizzabili dopo il 2 febbraio, per il Catania è giunto il momento di immergere testa e cuore esclusivamente al calcio giocato. La sconfitta con il Sorrento per le modalità in cui è maturata rappresenta un boccone amaro da mandar giù per Toscano e i suoi ragazzi, chiamati ad analizzare in settimana tra le mura degli spogliatoi gli aspetti negativi della sonora batosta rimediata a Potenza.

Se da un lato c’è da metabolizzare il passo falso sul campo lucano, dall’altro si rende indispensabile ricaricare le batterie in vista dei prossimi appuntamenti. Il derby con il Trapani è di nuovo rinviato a data da destinarsi dopo essere stato calendarizzato dalla Lega in data 7 febbraio, pertanto i rossazzurri torneranno in campo martedì 10 febbraio ospitando l’Audace Cerignola nel turno infrasettimanale. Nel frattempo si assisterà da spettatori interessati agli impegni delle dirette rivali al primo posto, con il Benevento che ospiterà il Picerno e la Salernitana diretta a Cerignola.

Toscano non intende mollare la presa nel momento in cui c’è da rimanere agganciati all’ambito treno del primo posto. Il tecnico calabrese è chiamato a tracciare la rotta in vista delle prossime partite prima di proiettarsi al doppio scontro diretto in casa delle due campane, snodo cruciale del campionato rossazzurro in chiave primato. I sanniti viaggiano con il vento in poppa e hanno fatto il pieno d’autostima dopo la rimonta di Caravaggio, mentre i granata attardati in classifica cercano la quadra dopo il mercato invernale. Ci sarà da battagliare fino all’ultima giornata con i “bonus sconfitte” che vanno esaurendosi e la squadra condannata a vincere quante più partite possibili per alimentare l’obiettivo promozione diretta tanto agognato dalla piazza etnea.

