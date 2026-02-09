QUI CATANIA: Toscano inserisce 23 calciatori nella lista dei convocati

In vista dell’incontro con l’Audace Cerignola, in programma martedì con fischio d’inizio alle ore 20:30 allo stadio “Angelo Massimino”, l’allenatore del Catania Domenico Toscano ha convocato ventitrè calciatori. Non saranno della partita Aloi, Cicerelli, Di Gennaro, Di Tacchio e lo squalificato Miceli, ammonito nel corso del match perso malamente a Potenza contro il Sorrento (era in diffida, sommando i precedenti cartellini gialli riportati a Monopoli, ndr). Rientra dalla squalifica Casasola. Di seguito gli atleti rossazzurri a disposizione, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
12 Lorenzo Coco
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
28 Salvatore Doni
29 Riccardo Cargnelutti
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
13 Fabio Ponsi
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
47 Giovanni Di Noia
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
17 Giovanni Bruzzaniti
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
99 Michele D’Ausilio
