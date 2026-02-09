QUI CATANIA: Toscano inserisce 23 calciatori nella lista dei convocati

In vista dell’incontro con l’Audace Cerignola, in programma martedì con fischio d’inizio alle ore 20:30 allo stadio “Angelo Massimino”, l’allenatore del Catania Domenico Toscano ha convocato ventitrè calciatori. Non saranno della partita Aloi, Cicerelli, Di Gennaro, Di Tacchio e lo squalificato Miceli, ammonito nel corso del match perso malamente a Potenza contro il Sorrento (era in diffida, sommando i precedenti cartellini gialli riportati a Monopoli, ndr). Rientra dalla squalifica Casasola. Di seguito gli atleti rossazzurri a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

12 Lorenzo Coco

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

28 Salvatore Doni

29 Riccardo Cargnelutti

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

CENTROCAMPISTI

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

13 Fabio Ponsi

16 Alessandro Quaini

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

47 Giovanni Di Noia

ATTACCANTI

9 Alex Rolfini

17 Giovanni Bruzzaniti

18 Salvatore Caturano

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

99 Michele D’Ausilio

