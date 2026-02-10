QUI CERIGNOLA: convocati 25 giocatori per Catania, solo due indisponibili

L’Audace Cerignola ha diffuso l’elenco dei gialloazzurri convocati per la trasferta di Catania. Sorride lo staff tecnico degli ofantini perchè, in vista del match, sono tutti disponibili ad eccezione del 19enne centrocampista Ianzano e dell’attaccante greco classe 2004 Dabizas. Questi, nel dettaglio, i 25 calciatori a disposizione tra le fila dell’Audace Cerignola, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Fares, Iliev, Russo

DIFENSORI – Bassino, Cocorocchio, Gasbarro, Labranca, Ligi, Martinelli, Parlato, Russo, Spaltro, Todisco

CENTROCAMPISTI – Cretella, Di Tommaso, Iervolino, Moreso, Paolucci, Ruggiero, Vitale

ATTACCANTI – Ballabile, Gambale, Nanula, Tarantino

