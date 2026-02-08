QUI CERIGNOLA: il tecnico Maiuri salterà di nuovo il Catania

domenica, 8 Febbraio 2026
“Ho protestato perché chiedevo semplicemente un intervento più rapido da parte dell’arbitro. A mio avviso il cartellino giallo sarebbe stato più che sufficiente”, con queste parole l’allenatore dell’Audace Cerignola Vincenzo Maiuri ha provato a giustificare l’espulsione rimediata nel recente confronto con la Salernitana. Il tecnico gialloazzurro non potrà sedere in panchina martedì sera al “Massimino”, in quanto squalificato dalla giustizia sportiva. Come in occasione del match disputato col Catania all’andata, al suo posto andrà il vice Felice Scotto. Quest’ultimo nel post gara disse, ai microfoni di Globus Television, che “il Catania è una squadra importantissima e ben allenata, alla lunga i valori verranno fuori e sono sicuro che faranno un campionato molto importante“.

