RADIOMERCATO: i nomi accostati al Catania nella sessione di gennaio

Tanti calciatori proposti o direttamente contattati dalla dirigenza del Catania. In determinati casi la società etnea ha dato la propria disponibilità ad intavolare una trattativa, in altri si è parlato di semplici rumors, ipotesi o poco più, in altri attenzione limitata al semplice pour parler, in altri non si è trovata la quadra o non c’è mai stato nulla di concreto. Normalissime dinamiche di mercato che portano qualsiasi società a fare poi una selezione, decidendo su chi affondare i colpi. Come ogni anno riepiloghiamo i nomi accostati al Catania dai principali organi di informazione sportiva nella sessione invernale di calciomercato. Ecco l’elenco aggiornato:

PORTIERI

–

DIFENSORI

Saverio Domanico (Monza)

Riccardo Cargnelutti (Crotone) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 23 gennaio

Mirko Miceli (Monopoli) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 22 gennaio

Emmanuele Salines (Trapani) ===>>> ingaggiato dal Campobasso

Michele Rigione (Avellino)

Luigi Carillo (Sorrento) ===>>> ingaggiato dal Latina

Daniele Solcia (Sorrento)

Gabriele Rocchi (Casertana)

Claudio Manzi (Avellino) ===>>> ingaggiato dal Monopoli

ESTERNI

Fabio Ponsi (Modena) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 17 gennaio

Gianluca Di Chiara (Catanzaro)

Francesco Belli (Padova)

Maxime Giron (Trapani) ===>>> ingaggiato dal Foggia

Luca Russo (Audace Cerignola)

Andrea Cagnano (Avellino) ===>>> ingaggiato dal Pescara

Gianluca Longobardi (svincolato dal Rimini) ===>>> ingaggiato dalla Salernitana

CENTROCAMPISTI

Ahmed Benali (Virtus Entella)

Lorenzo Meazzi (Pescara)

Theophilus Awua (Cavese)

Giovanni Di Noia (Trapani) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 24 gennaio

Gennaro Acampora (Benevento) ===>>> ingaggiato dal Pescara

Carmelo Limonelli (Siracusa)

Luca Palmiero (Avellino)

Marco Armellino (Avellino)

Emmanuel Gyabuaa (Avellino-Atalanta U23) ===>>> ingaggiato dalla Salernitana

Giuseppe Carriero (Trapani) ===>>> ingaggiato dalla Salernitana

Zan Majer (Mantova) ===>>> ingaggiato dalla Ternana

Andrea Gallo (Crotone)

Andrea Vallocchia (Ternana)

Giuseppe Leone (Juve Stabia)

Lorenzo Crisetig (Padova)

Andrea Tessiore (Guidonia Montecelio)

Michele Calì (Renate)

ATTACCANTI

Ernesto Ballabile (Audace Cerignola)

Raffaele Russo (Avellino)

Kevin Moie (Trapani) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 5 gennaio

Francesco Galuppini (Mantova) ===>>> ingaggiato dall’Ascoli

Giovanni Bruzzaniti (Pineto) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 2 gennaio

Giuseppe Panico (Avellino) ===>>> ingaggiato dalla Ternana

Davide Merola (Pescara)

Davide Pio Stabile (Vis Pesaro) ===>>> ingaggiato dalla Virtus Entella

Matteo Cortesi (Carpi) ===>>> ingaggiato dall’Arezzo

