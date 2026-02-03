RADIOMERCATO: i nomi accostati al Catania nella sessione di gennaio

Tanti calciatori proposti o direttamente contattati dalla dirigenza del Catania. In determinati casi la società etnea ha dato la propria disponibilità ad intavolare una trattativa, in altri si è parlato di semplici rumors, ipotesi o poco più, in altri attenzione limitata al semplice pour parler, in altri non si è trovata la quadra o non c’è mai stato nulla di concreto. Normalissime dinamiche di mercato che portano qualsiasi società a fare poi una selezione, decidendo su chi affondare i colpi. Come ogni anno riepiloghiamo i nomi accostati al Catania dai principali organi di informazione sportiva nella sessione invernale di calciomercato. Ecco l’elenco aggiornato:
PORTIERI
–
DIFENSORI
Saverio Domanico (Monza)
Riccardo Cargnelutti (Crotone) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 23 gennaio
Mirko Miceli (Monopoli) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 22 gennaio
Emmanuele Salines (Trapani) ===>>> ingaggiato dal Campobasso
Michele Rigione (Avellino)
Luigi Carillo (Sorrento) ===>>> ingaggiato dal Latina
Daniele Solcia (Sorrento)
Gabriele Rocchi (Casertana)
Claudio Manzi (Avellino) ===>>> ingaggiato dal Monopoli
ESTERNI
Fabio Ponsi (Modena) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 17 gennaio
Gianluca Di Chiara (Catanzaro)
Francesco Belli (Padova)
Maxime Giron (Trapani) ===>>> ingaggiato dal Foggia
Luca Russo (Audace Cerignola)
Andrea Cagnano (Avellino) ===>>> ingaggiato dal Pescara
Gianluca Longobardi (svincolato dal Rimini) ===>>> ingaggiato dalla Salernitana
CENTROCAMPISTI
Ahmed Benali (Virtus Entella)
Lorenzo Meazzi (Pescara)
Theophilus Awua (Cavese)
Giovanni Di Noia (Trapani) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 24 gennaio
Gennaro Acampora (Benevento) ===>>> ingaggiato dal Pescara
Carmelo Limonelli (Siracusa)
Luca Palmiero (Avellino)
Marco Armellino (Avellino)
Emmanuel Gyabuaa (Avellino-Atalanta U23) ===>>> ingaggiato dalla Salernitana
Giuseppe Carriero (Trapani) ===>>> ingaggiato dalla Salernitana
Zan Majer (Mantova) ===>>> ingaggiato dalla Ternana
Andrea Gallo (Crotone)
Andrea Vallocchia (Ternana)
Giuseppe Leone (Juve Stabia)
Lorenzo Crisetig (Padova)
Andrea Tessiore (Guidonia Montecelio)
Michele Calì (Renate)
ATTACCANTI
Ernesto Ballabile (Audace Cerignola)
Raffaele Russo (Avellino)
Kevin Moie (Trapani) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 5 gennaio
Francesco Galuppini (Mantova) ===>>> ingaggiato dall’Ascoli
Giovanni Bruzzaniti (Pineto) ===>>> ufficialmente rossazzurro dal 2 gennaio
Giuseppe Panico (Avellino) ===>>> ingaggiato dalla Ternana
Davide Merola (Pescara)
Davide Pio Stabile (Vis Pesaro) ===>>> ingaggiato dalla Virtus Entella
Matteo Cortesi (Carpi) ===>>> ingaggiato dall’Arezzo
