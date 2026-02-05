RAIMO: poco fortunato il ritorno in campo da titolare

giovedì, 5 Febbraio 2026
foto Catania FC

La scorsa settimana ha giocato la gara numero 42 da quando indossa la maglia del Catania. Una grande responsabilità, quella di prendere il posto del calciatore più in forma del momento in casa rossazzurra, lo squalificato Tiago Casasola. Mister Toscano ha preferito puntare su Alessandro Raimo, vincendo il ballottaggo con il neo acquisto Fabio Ponsi. Il ritorno in campo del laterale destro ex Carrarese, però, è stato poco fortunato. Clamorosa sconfitta a parte, il Sorrento ha schiacciato il piede sull’acceleratore soprattutto nella fascia di competenza di Raimo, che ha faticato in fase difensiva ricevendo anche poco supporto dai compagni.

Spesso schierato dall’inizio nella passata stagione, in questo torneo di C Raimo ha disputato solamente 8 partite (9 se includiamo la Coppa Italia di categoria) superando i 120 minuti sul rettangolo verde. Pochissime apparizioni per lui che, tra l’altro, intorno alla metà di ottobre ha riportato un infortunio muscolare rimanendo fermo ai box fino a novembre. In questo lasso di tempo il Catania ha ratificato il rinnovo contrattuale del ragazzo che, in seguito, ha rivisto il terreno di gioco solo per una manciata di minuti contro il Crotone il 5 dicembre e, il 31 gennaio, a Potenza sfidando il Sorrento.

Raimo non giocava un match come titolare dalla scorsa stagione, precisamente dal lontano 14 maggio, quando il Catania ottenne una vittoria purtroppo inutile ai fini del superamento del terzo turno dei playoff a Pescara. Non è semplice ritagliarsi spazio con la presenza in organico di un Casasola in grande forma. Ancora di più se hai pochi minuti nelle gambe. Il giocatore classe 1999 confida nella possibilità di acquisire un minutaggio maggiore, provando a giocarsi le proprie carte da qui a fine campionato.

