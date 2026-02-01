domenica, 1 Febbraio 2026
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - Corriere dello Sport: "Catania abulico, nervoso e a tratti...
Catania NewsLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania abulico, nervoso e a tratti presuntuoso”

Redazione
By Redazione
0
253
foto Catania FC

“Scivolone inatteso per il Catania contro un Sorrento perfetto: abulica, nervosa e a tratti presuntuosa, la squadra di Toscano arresta la sua corsa a Potenza dopo nove risultati utili di fila, nonostante un repentino vantaggio (Forte al 6’, ottavo gol stagionale). Gli etnei subiscono la reazione dei costieri e, una volta sotto, non fanno assolutamente nulla per rimettersi in partita”, riporta il Corriere dello Sport.

“Forte mette in discesa la partita del Catania, ma è un vantaggio effimero perché il Sorrento sorprende l’avversario con la bellezza e l’efficacia del palleggio. L’uno-due firmato da Sabbatani (13’, al quinto gol stagionale) e Crecco (al 26’) è da manuale: il pari nasce da una lunga azione, con 13 passaggi di fila, che porta il centravanti a battere Dini. Il raddoppio è nell’intuizione di Ricci per Cuccurullo, il cui assist è gioia per Crecco”, si legge. “Catania tramortito, sovrastato in mezzo al campo e costieri che si rendono ancora pericolosi con Sabbatani e Di Somma. La reazione è più nervosa che efficace”.

L’incapacità a fare gioco impone a Toscano l’innesto di Di Noia per uno spento Corbari ed in seguito, sfruttando gli altri quattro cambi, il tecnico propone una squadra offensiva con il doppio centravanti. Ma non cambia assolutamente nulla. Per Del Sorbo una partita con zero parate. Il Sorrento si prende anche il lusso di segnare la terza rete con Ricci, dopo un batti e ribatti in area di rigore”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERPINI (all. Sorrento): “Col Catania gara gestita bene dai ragazzi. E’ la strada giusta per salvarci”
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, perdere così no. Restare uniti”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

SITUAZIONE DISCIPLINARE: rientra Casasola, Miceli squalificato

Redazione - 0
Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse ventiquattro giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo...

SERIE C | Da 3-1 a 3-4, reazione da capolista del Benevento: +3 sul Catania

L’EDITORIALE | Schiaffo morale e tecnico, serve un’analisi profonda

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, tifosi a sostegno fino alla fine”

ACCADDE OGGI: 1 febbraio 2017, perde la vita Ciccio Famoso

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency