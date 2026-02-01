RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania abulico, nervoso e a tratti presuntuoso”

“Scivolone inatteso per il Catania contro un Sorrento perfetto: abulica, nervosa e a tratti presuntuosa, la squadra di Toscano arresta la sua corsa a Potenza dopo nove risultati utili di fila, nonostante un repentino vantaggio (Forte al 6’, ottavo gol stagionale). Gli etnei subiscono la reazione dei costieri e, una volta sotto, non fanno assolutamente nulla per rimettersi in partita”, riporta il Corriere dello Sport.

“Forte mette in discesa la partita del Catania, ma è un vantaggio effimero perché il Sorrento sorprende l’avversario con la bellezza e l’efficacia del palleggio. L’uno-due firmato da Sabbatani (13’, al quinto gol stagionale) e Crecco (al 26’) è da manuale: il pari nasce da una lunga azione, con 13 passaggi di fila, che porta il centravanti a battere Dini. Il raddoppio è nell’intuizione di Ricci per Cuccurullo, il cui assist è gioia per Crecco”, si legge. “Catania tramortito, sovrastato in mezzo al campo e costieri che si rendono ancora pericolosi con Sabbatani e Di Somma. La reazione è più nervosa che efficace”.

“L’incapacità a fare gioco impone a Toscano l’innesto di Di Noia per uno spento Corbari ed in seguito, sfruttando gli altri quattro cambi, il tecnico propone una squadra offensiva con il doppio centravanti. Ma non cambia assolutamente nulla. Per Del Sorbo una partita con zero parate. Il Sorrento si prende anche il lusso di segnare la terza rete con Ricci, dopo un batti e ribatti in area di rigore”.

