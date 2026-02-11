RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania, momento di appannamento. Si sente l’assenza di Di Tacchio”

“Pari e rabbia al Massimino”, riporta il Corriere dello Sport. “Giratela come volete, ma le verità sul Catania sono due. La prima, relativa a un momento di appannamento, in cui anche le scelte di Toscano appaiono poco felici e in cui, soprattutto, sembra chiaro che la batosta col Sorrento abbia lasciato degli strascichi; la seconda, relativa all’assenza forzata di Di Tacchio: senza di lui il Catania vede smorzato il suo potenziale e la sua cattiveria agonistica. Detto ciò, complimenti dovuti all’Audace Cerignola, che al Massimino ha giocato una gara encomiabile”, si legge.

Dopo essere andati gli etnei vicini al gol con Casasola, solamente dopo il 29′ “il Catania si è risvegliato con due inviti di Jimenez prima e Corbari dopo per D’Ausilio, ma le conclusioni dell’ex di turno sono state da dimenticare”. Nella ripresa “il Catania comincia forte e sale in cattedra: al 20’ un diagonale di Casasola da posizione favorevole fa gridare al gol, ma non è da meno, dopo un’iniziativa di Russo, la fucilata di D’Orazio di prima e a botta sicura”. Dini fa il miracolo, così come il miracolo lo compie un difensore nella deviazione in corner del tiro di Lunetta lanciato a rete. Nel complesso si ritiene che i pugliesi abbiano affrontato i rossazzurri senza alcun timore, imbrigliando la squadra di Toscano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***