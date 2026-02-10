martedì, 10 Febbraio 2026
RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania, riprendere la corsa”

foto Catania FC

“Riprendere il percorso. Anzi, riprendere la corsa. Perché può capitare a chiunque di inciampare come è accaduto al Catania – riporta il Corriere dello Sport – in casa -, ma col Benevento che è divenuto un vero rullo compressore, ebbene, tutto quello che non è o non sarà vittoria potrebbe rappresentare per la squadra di Toscano un addio alle speranze di promozione diretta, oggi coltivate proprio dai giallorossi sanniti”.

Il quotidiano evidenzia alcuni dei passaggi più significativi della conferenza stampa dell’allenatore Domenico Toscano alla vigilia, ricordando che stasera non sarà facile con l’Audace Cerignola, «squadra più in forma del girone» che difende bene e riparte con efficacia, spronando il Catania ad essere convinto della propria forza sia in casa che in trasferta. L’obiettivo è di guardare partita dopo partita, non guardando ai prossimi impegni e giocando con convinzione, pazienza e lucidità con la palla tra i piedi. Toscano confida nei nuovi innesti affinchè trovino il giusto ritmo e feeling con la squadra, aspettandosi qualcosa di più nello sviluppo delle palle inattive.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

