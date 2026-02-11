mercoledì, 11 Febbraio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Gazzetta dello Sport: “Catania, preoccupano il gioco e la sterilità in avanti”

foto Catania FC

“Un pari casalingo dopo il ko con il Sorrento: il Catania rallenta. Poco incisivi in avanti, i giocatori di Toscano si sono beccati i fischi del pubblico nel giorno in cui Ross Pelligra ha comprato ufficialmente il centro sportivo di Torre del Grifo pagando la cifra finale”, riporta La Gazzetta dello Sport evidenziando come, invece, il Benevento abbia stravinto a Trapani allungando ulteriormente in classifica portandosi a +8 dai rossazzurri in classifica.

“Il Cerignola ha resistito ai tentativi di Jimenez, Casasola e Lunetta, poi Dini ha salvato il risultato su D’Orazio con un intervento miracoloso. Se nelle partite casalinghe ancora una volta la difesa del Catania è rimasta imbattuta, preoccupano la sterilità in avanti e un gioco, quello di Toscano, che ha fatto storcere il muso a buona parte del pubblico. Che ha protestato perchè vede allontanarsi il sogno della promozione diretta”, si legge.

