sabato, 7 Febbraio 2026
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Bruzzaniti e Di Noia, aumentano le possibilità...
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Bruzzaniti e Di Noia, aumentano le possibilità di giocare dall’inizio”

Redazione
By Redazione
0
25
foto Catania FC

Si avvicina il confronto con l’Audace Cerignola al “Massimino”. Per l’occasione avanzano nuove ipotesi di formazione in casa Catania. Il quotidiano La Sicilia evidenzia che il neo acquisto Cargnelutti potrebbe agire al centro, nel pacchetto arretrato, con Allegretto e Celli. Si evidenza anche un possibile impiego di Ponsi. In difesa, “con i rientri di Ierardi, già impiegato in due spezzoni, e di Pieraccini – che ieri l’altro si era allenato, ieri è stato giorno di riposo per tutti – il terzetto arretrato ha più alternative che mai”, si legge.

“In mezzo, invece, con Di Tacchio ancora assente per il problema alle costole a contendersi due posti saranno in tre: il totem Quaini, più uno tra Corbari e Di Noia (staffetta possibile)”. Aumentano le possibilità di giocare per l’ex Trapani, così come Bruzzaniti “che fino alla gara con il Sorrento era chiuso da Lunetta e da Jimenez, con D’Ausilio pronto ad ambire a uno spazio maggiore. Stesso discorso per la punta avanzata, partendo dalle caratteristiche di Forte, assaltatore dell’area avversaria, ma tenendo in considerazione la voglia di gol di Rolfini e di Caturano”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Da Cargnelutti a Bruzzaniti, quanto potranno incidere i nuovi innesti?”
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, atteso l’arrivo in sede del presidente Pelligra”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency