RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Bruzzaniti e Di Noia, aumentano le possibilità di giocare dall’inizio”

Si avvicina il confronto con l’Audace Cerignola al “Massimino”. Per l’occasione avanzano nuove ipotesi di formazione in casa Catania. Il quotidiano La Sicilia evidenzia che il neo acquisto Cargnelutti potrebbe agire al centro, nel pacchetto arretrato, con Allegretto e Celli. Si evidenza anche un possibile impiego di Ponsi. In difesa, “con i rientri di Ierardi, già impiegato in due spezzoni, e di Pieraccini – che ieri l’altro si era allenato, ieri è stato giorno di riposo per tutti – il terzetto arretrato ha più alternative che mai”, si legge.

“In mezzo, invece, con Di Tacchio ancora assente per il problema alle costole a contendersi due posti saranno in tre: il totem Quaini, più uno tra Corbari e Di Noia (staffetta possibile)”. Aumentano le possibilità di giocare per l’ex Trapani, così come Bruzzaniti “che fino alla gara con il Sorrento era chiuso da Lunetta e da Jimenez, con D’Ausilio pronto ad ambire a uno spazio maggiore. Stesso discorso per la punta avanzata, partendo dalle caratteristiche di Forte, assaltatore dell’area avversaria, ma tenendo in considerazione la voglia di gol di Rolfini e di Caturano”.

