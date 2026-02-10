martedì, 10 Febbraio 2026
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Catania alla ricerca dei tre punti con...
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania alla ricerca dei tre punti con uno stadio a spingere. Oggi la chiusura dell’acquisto di Torre del Grifo”

Redazione
By Redazione
0
302

“Il percorso del Catania al Massimino è da record. Quello fuori casa è stato zoppicante. Quanto meno non certo simile a quello ottenuto in casa. Ma il risultato finale è quello che interessa ai tifosi, alla città, al club. A tutti quanti. Dopo il ko contro il Sorrento, si sono moltiplicati dibattiti, dubbi su scelte e rendimento. Ma poi si va avanti alla ricerca dei tre punti. Ottenerli contro il Cerignola non sarà facile”, riporta La Sicilia.

“Il valore attuale del Cerignola è cresciuto. Lo dicono prestazioni e risultati. Non solo quello ottenuto l’altro giorno contro la Salernitana mandando a gambe all’aria il progetto di primato che oggi è lontanissimo. Tanti altri ancora danno al Cerignola la patente di squadra imprevedibile”, si legge. “Il Catania sarà chiamato a riprendere il percorso che aveva portato la squadra a violare Monopoli, a imporsi contro il Cosenza, tanto per citare esempi recenti”.

Oggi sarà anche “il giorno del saldo che il Catania deve versare alla Curatela per chiudere l’acquisto di Torre del Grifo”. Spetterà a Vincenzo Grella, “ricevuto incarico e pieni poteri dal CdA del club e dallo stesso Pelligra, a completare l’operazione entro la giornata. Si presume prima dell’inizio della partita. Con uno stadio a spingere, visto che fino a ieri sera erano stati staccati 3.200 tagliandi al dettaglio. Con la quota abbonati s’arriverà a quota 16mila e forse si andrà oltre perchè ci sarà tempo fino a prima del fischio d’inizio per entrare nei vari settori”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania, riprendere la corsa”
Articolo successivo
SERIE C – D.S. Pagni: “Benevento squadra regolare, ogni tanto il Catania inciampa”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

GIOVANILI CATANIA: Primavera, Moie e Donato subito protagonisti

Redazione - 0
Esordio contro il Foggia ed è subito gloria per Domenico Pio Donato. L'attaccante siciliano classe 2008 che ha firmato col Catania un contratto di...

QUI CERIGNOLA: convocati 25 giocatori per Catania, solo due indisponibili

MERCATO: Meazzi, possibile ritorno di fiamma in estate

SERIE C – D.S. Pagni: “Benevento squadra regolare, ogni tanto il Catania inciampa”

RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania, riprendere la corsa”

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency