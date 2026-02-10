RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania alla ricerca dei tre punti con uno stadio a spingere. Oggi la chiusura dell’acquisto di Torre del Grifo”

“Il percorso del Catania al Massimino è da record. Quello fuori casa è stato zoppicante. Quanto meno non certo simile a quello ottenuto in casa. Ma il risultato finale è quello che interessa ai tifosi, alla città, al club. A tutti quanti. Dopo il ko contro il Sorrento, si sono moltiplicati dibattiti, dubbi su scelte e rendimento. Ma poi si va avanti alla ricerca dei tre punti. Ottenerli contro il Cerignola non sarà facile”, riporta La Sicilia.

“Il valore attuale del Cerignola è cresciuto. Lo dicono prestazioni e risultati. Non solo quello ottenuto l’altro giorno contro la Salernitana mandando a gambe all’aria il progetto di primato che oggi è lontanissimo. Tanti altri ancora danno al Cerignola la patente di squadra imprevedibile”, si legge. “Il Catania sarà chiamato a riprendere il percorso che aveva portato la squadra a violare Monopoli, a imporsi contro il Cosenza, tanto per citare esempi recenti”.

Oggi sarà anche “il giorno del saldo che il Catania deve versare alla Curatela per chiudere l’acquisto di Torre del Grifo”. Spetterà a Vincenzo Grella, “ricevuto incarico e pieni poteri dal CdA del club e dallo stesso Pelligra, a completare l’operazione entro la giornata. Si presume prima dell’inizio della partita. Con uno stadio a spingere, visto che fino a ieri sera erano stati staccati 3.200 tagliandi al dettaglio. Con la quota abbonati s’arriverà a quota 16mila e forse si andrà oltre perchè ci sarà tempo fino a prima del fischio d’inizio per entrare nei vari settori”.

