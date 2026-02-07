sabato, 7 Febbraio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, atteso l’arrivo in sede del presidente Pelligra”

In attesa di tornare in campo martedì prossimo, in casa Catania si lavora anche su altri fronti. Come già riportato, a giorni arriverà in sede il presidente Rosario Pelligra. “In tempo per osservare il confronto contro il Cerignola, in tempo soprattutto per chiudere i conti per il centro sportivo. I legali del patron sono al lavoro per esibire la documentazione e versare il saldo di 4,9 milioni di euro (dopo l’acconto di 600mila) entro martedì prossimo in modo da avere “le chiavi” dell’impianto ed entrare in possesso del bene immobile che dovrà essere sistemato a seconda delle esigenze del club”, evidenzia il quotidiano La Sicilia.

“La presenza di Pelligra di nuovo a Catania non è da considerare una scelta dettata dal caso o soltanto dalla coincidenza con le partite contro Cerignola e Siracusa. Il presidente rossazzurro vuole presenziare a un eventuale insediamento del suo club nel centro sportivo. Atto che potrà diventare operativo solo dopo il pagamento del saldo e dopo la successiva ratifica da parte della curatela etnea che a quel punto dovrà dare l’ok per la presa di possesso della struttura”, si legge.

