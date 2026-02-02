RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, confronto nel chiuso dello stanzone. Si vince tutti, si perde tutti”

In casa Catania “è il momento del confronto nel chiuso dello stanzone. Che ci sarà, ovvio, guai se così non fosse. Alzare la voce e chiarirsi è la strada migliore rispetto al silenzio e ai mal di pancia”, riporta La Sicilia. “Contro il Trapani rientrerà Casasola ed è già una buona notizia. Ma il Catania non dipende da un solo giocatore. Vero è che in difesa qualcosa bisognerà registrarla. In due gare sono stati inseriti due nuovi elementi che devono trovare l’assetto ideale, facendo leva anche sulla fase di non possesso dei mediani. Di Tacchio non è sostituibile, Corbari è un ottimo giocatore e non deve essere messo all’indice perché dà sempre tutto. Ma ha caratteristiche differenti. Di Tacchio a 35 anni, diventa essenziale questo lo sanno Toscano e la società. Quando rientrerà potrà garantire sempre quell’apporto di grande combattività. La difesa recupererà gradualmente Ierardi che nella prima parte della stagione è stato tra i protagonisti., Pieraccini è a disposizione ma la mano operata è un limite anche nella corsa e nei contrasti. Vedremo cosa dirà lo staff medico”, si legge.

“Al di là delle disponibilità singole, giusto ha detto Toscano quando, a precisa domanda, ha risposto che “si vince tutti, si perde tutti”. Toscano è ancora “oggetto di critiche da una parte di sostenitori”. Si imputa al tecnico “di non usare un regista, di aver cambiato troppo in difesa – lui conservatore incallito -, di non dare gioco a questa squadra. In C si lotta a discapito dello spettacolo. Se va bene contro Monopoli, Crotone, Cavese, Cosenza, doveva andare bene anche a Sorrento. Fuori casa non è il Catania del Massimino, ma questo equilibrio devono trovarlo dirigenza, gruppo, tecnico. Insieme”. Intanto la squadra oggi riprende a lavorare “dopo aver assistito, ieri, alla fuga del Benevento che dall’1-3 si è portato sul 4-3 risolvendo il match con l’Atalanta U23 al minuto 89. Un messaggio terribile lanciato a tutte le avversarie”.

