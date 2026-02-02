RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, fatto il mercato che serviva. Una squadra forte supera ogni avversità”

“Dal progetto iniziale, ben congegnato, sono usciti Aloi subito, poi Cicerelli, di recente Di Gennaro e – si spera per qualche giorno soltanto ancora – Di Tacchio. L’asse centrale, l’asse portante dei tre settori. Il Catania, che con il ds Pastore aveva condotto un mercato silenzioso ma di grande efficacia, si è ritrovato a cercare rimedi. A gennaio si va a tentare l’occasione importante, ma tra i saldi da outlet e quelli dei negozi di marca non si trovano sempre eccellenze”, riporta La Sicilia.

“Il Catania non doveva fare rivoluzioni e non ne ha fatte. Ha operato come sempre al meglio e in netto anticipo spendendo denaro messo a disposizione da Ross Pelligra, Quel che serviva per rafforzarsi. Osservati sul piano tattico e umano, e presi Bruzzaniti, Miceli, Cargnelutti, Di Noia, Ponsi. Sono dei giocatori e delle persone funzionali al progetto Catania. Di motivazioni non facciamo cenno perché chi arriva qui sa di doversi costruire un’occasione unica in carriera”, si legge.

“Adattarsi al ritmo della C da vivere in testa è semplice e al tempo stesso difficile. Dipende da quale angolatura si sceglie. Catania è un ambiente esigente ma che ti porta in Paradiso sol se batti la Cavese all’ultimo istante. Conta il risultato e poco altro. Così se una squadra è forte supera ogni avversità. Deve riprendere subito questo discorso, gestendo nella maniera più adeguata la sconfitta”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

