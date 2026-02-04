mercoledì, 4 Febbraio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, Ierardi e Pieraccini migliorano la condizione. Calendario allenamenti rimodulato”

foto Catania FC

“Il Catania si è allenato ieri cambiando per la seconda volta il programma di lavoro e aspettando buone nuove. Il tecnico Toscano ha recuperato la disponibilità di Casasola che ha scontato contro il Sorrento un turno di stop per squalifica. Ierardi e Pieraccini migliorano la condizione; il primo è già rientrato part time nelle ultime due gare, l’altro sta cercando di smaltire i postumi di un intervento al dito di una mano e porta il tutore e sarà costretto a giocare così eventualmente per un po’ di tempo”, riporta il quotidiano La Sicilia.

“Gli allenamenti continueranno seguendo un calendario rimodulato”. Da martedì 10 al 9 marzoil Catania dovrà giocare sei gare: Cerignola (10), Siracusa (14), Giugliano (22 febbraio), Salernitana (1), Benevento (5), Casertana (9 marzo). Più la gara col Trapani. Il campionato a quel punto potrebbe essere indirizzato non in modo definitivo ma quasi”, si legge.

