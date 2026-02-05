giovedì, 5 Febbraio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, nei giorni di Sant’Agata il calcio non passa in secondo piano”

foto Catania FC

“Nei giorni di Sant’Agata il calcio non passa in secondo piano. Si è passati dalle celebrazioni per Ciccio Famoso a 9 anni della scomparsa del leader del movimento ultrà omaggiato dai rappresentati di altri club, all’ultimo saluto dedicato ad Angelo scomparso giorni addietro; dalla chiusura del mercato laddove il Catania ha operato in netto anticipo completando la lista che garbava a società e tecnico, alla preparazione post sconfitta col Sorrento che è cambiata più volte in attesa dell’ufficializzazione della Lega dietro indicazioni della Prefettura”, riporta La Sicilia.

“Adesso la concentrazione totale rimane sul campo di allenamenti. La società continua a lavorare perché nelle prossime ore arriverà la conferma dell’allungamento del contratto al centravanti Francesco Forte, 8 gol e tanto impegno mostrato durante la stagione. E sarà un segnale importante anche per gli altri che ambiscono a restare”, evidenzia il quotidiano.

