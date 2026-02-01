RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, perdere così no. Restare uniti”

“Che figura. Perdere così, no. Il Catania primo in classifica da una parte, il Sorrento che aveva perso sei delle ultime dieci gare dall’altra. Pensi, specie dopo il gol di Forte in avvio: facile. Facilissimo. Invece al primo errore crolla il castello di illusioni, congetture, schemi. Atteggiamento inspiegabile, duelli persi in ogni zona. Non puntiamo solo il dito su una difesa ridisegnata per necessità, ma davvero male assortita. In mediana il Catania è stato quasi nullo. In attacco a parte il gol di Forte e un paio di occasioni sporadiche ha fatto ben poco per rimetterla sui giusti binari”, riporta La Sicilia.

“Inutile adesso fare drammi ed evocare chi manca. Tanto lo sapevamo anche prima che Di Tacchio rientrerà più in avanti, che Di Gennaro, Cicerelli e Aloi sono fuori da tempo, che Casasola era squalificato. Non si può fare affidamento ai singoli, pur di qualità e quantità, per spiegare. Perchè, poi, dovremmo chiederci perchè Allegretto fuori per Cargnelutti apparso lento e lontano dall’intesa generale? Perchè Miceli è passato da un partitone a una prestazione da dimenticare? Perchè sulla trequarti a parte D’Ausilio non s’è mossa foglia? E si può continuare all’infinito senza risparmiare nessuno, tecnico compreso. Tuttavia il senno di poi serve solo a far confusione e generare i partiti della disfatta e quelli del perdono. Restando uniti, magari, si lancia un segnale all’ambiente e soprattutto alle concorrenti”, si legge.

L’articolo di Giovanni Finocchiaro parla di “figuraccia assoluta del Catania”. Dopo il vantaggio di Forte “il Catania ha rallentato, il Sorrento ha corso, creando per ribaltarla”. Rossazzurri “storditi nella fase di non possesso”, non hanno organizzato “trame degne di una capolista che gioca contro una pericolante che schiera un 2008 come Esposito. Ieri sembrava il miglior “Papu” Gomez anche se il paragone è irriverente”. I cambi non hanno sortito l’effetto sperato, “l’assalto finale è stato sterile”, anzi nel recupero Ricci ha triplicato “umiliando la fase di non possesso avversaria con un altro tiro evitabile”.

