RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, prime ipotesi di formazione contro il Cerignola”

Ci sono ancora tanti giorni per organizzare al meglio la tattica anti Cerignola, ma va rimediata la sconfitta con il Sorrento. In vista del confronto con il Cerignola, in programma martedì 10 febbraio, a proposito di disponibilità e assenze tra le fila rossazzurre rientrerà Casasola sulla fascia dopo aver scontato un turno di squalifica. Non ci sarà, invece, il difensore Miceli perché appiedato per una giornata dal Giudice Sportivo. Il quotidiano La Sicilia avanza le prime ipotesi di formazione.

“Nella retroguardia potrebbe tornare utile Pieraccini a destra, in ballottaggio con Ierardi, Cargnelutti dovrebbe spostarsi al centro, ruolo più congeniale, con Celli a sinistra. Altrimenti c’è Allegretto che in tempi di grandi emergenze è stato utilizzato a destra e al centro (ma anche al posto di Celli) e bene o male ha sempre assicurato il compito al meglio delle sue possibilità”, si legge. “In mezzo, in attesa del rientro di Di Tacchio, i progressi di Di Noia potrebbero portare l’ex Trapani in campo dal primo istante insieme con Quaini, anche se Corbari non sembra tagliato fuori dalla scelta degli undici titolari. In avanti si va verso la conferma di Forte come attaccante avanzato con Jimenez e uno tra Lunetta e Bruzzaniti a sostegno, specie se Donnarumma sarà di nuovo collocato sulla fascia sinistra dall’inizio del confronto“.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***