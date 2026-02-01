domenica, 1 Febbraio 2026
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Catania, tifosi a sostegno fino alla fine"
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, tifosi a sostegno fino alla fine”

Redazione
By Redazione
0
310
foto La Sicilia

“I tifosi del Catania hanno invaso Potenza per spingere la squadra al successo”, riporta La Sicilia. “Ha vinto il Sorrento e alla fine di una magrissima figura, l’atteggiamento di chi ha affrontato un viaggio infinito è stato propositivo e non di rottura. Certo non ci sono stati complimenti, ma un “combattete per noi” e gli slogan all’insegna di “Noi vogliamo vincere, la C non basta più”. E durante l’intero confronto nessuno ha osato fischiare. Nemmeno dopo il 3-1 del Sorrento. Durante il match è stato issato uno striscione di solidarietà verso i tifosi del Paok: in sette sono morti durante la trasferta di Lione mentre andavano a vedere la propria squadra in Europa League. Per il resto tutti a sostegno, anche quando i giocatori alla fine si sono fermati davanti alla postazione rossazzurra rientrando, a capo chino, nello spogliatoio”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 1 febbraio 2017, perde la vita Ciccio Famoso
Articolo successivo
L’EDITORIALE | Schiaffo morale e tecnico, serve un’analisi profonda
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

SITUAZIONE DISCIPLINARE: rientra Casasola, Miceli squalificato

Redazione - 0
Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse ventiquattro giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo...

SERIE C | Da 3-1 a 3-4, reazione da capolista del Benevento: +3 sul Catania

L’EDITORIALE | Schiaffo morale e tecnico, serve un’analisi profonda

ACCADDE OGGI: 1 febbraio 2017, perde la vita Ciccio Famoso

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, perdere così no. Restare uniti”

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency