RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, tifosi a sostegno fino alla fine”

“I tifosi del Catania hanno invaso Potenza per spingere la squadra al successo”, riporta La Sicilia. “Ha vinto il Sorrento e alla fine di una magrissima figura, l’atteggiamento di chi ha affrontato un viaggio infinito è stato propositivo e non di rottura. Certo non ci sono stati complimenti, ma un “combattete per noi” e gli slogan all’insegna di “Noi vogliamo vincere, la C non basta più”. E durante l’intero confronto nessuno ha osato fischiare. Nemmeno dopo il 3-1 del Sorrento. Durante il match è stato issato uno striscione di solidarietà verso i tifosi del Paok: in sette sono morti durante la trasferta di Lione mentre andavano a vedere la propria squadra in Europa League. Per il resto tutti a sostegno, anche quando i giocatori alla fine si sono fermati davanti alla postazione rossazzurra rientrando, a capo chino, nello spogliatoio”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***