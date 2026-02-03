RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania-Trapani, nuovo rinvio. Decisione sovvertita dalla Prefettura”

“Dietro il nuovo rinvio di Catania-Trapani c’è la gestione dell’ordine pubblico. E la decisione della Lega, comunicata pochi minuti prima del confronto di Potenza tra i rossazzurri e il Sorrento, è stata sovvertita dalla Prefettura etnea dopo un vertice con le forze dell’ordine che agiscono sul territorio catanese. La festa della Patrona Sant’Agata porterà un dispiegamento di forze per i controlli fuori dal normale. Percorso, ingressi nelle zone nevralgiche del centro storico, il corteo che si sposterà fino al 6 mattina per tutta la città, anche la cera che rimarrà sul selciato e che verrà rimossa in tempi celeri dagli addetti incaricati dal Comune. Una situazione logistica e di organizzazione complicata per quella che è la terza festa religiosa al mondo”, riporta La Sicilia.

“Così il derby tra i rossazzurri e il Trapani è stato spostato. Nelle prossime ore arriverà la comunicazione ufficiale, ma il vertice di ieri è servito per certificare questa decisione. Adesso quando sarà recuperata la gara? L’unica data possibile resta sempre quella del 18 febbraio, che era stata ipotizzata dopo il primo rinvio. Il Catania dovrà giocare martedì 10 alle 20,30 contro il Cerignola in notturna, il 14 sarà a Siracusa per l’altra sfida siciliana, il 22 ospiterà il Giugliano. Poi a marzo il primo e il 5 si recherà a Salerno e a Benevento. Stop. Perchè la partita – messa in calendario il 6 febbraio – deve essere recuperata entro un mese, dunque entro il 6 marzo. Resta libera la data dal 18 febbraio. C’è poco da fare. Poi in Serie C si cambiano regole ogni istante, aspettiamo comunicazioni definitive”, si legge. “Il Catania contento non è se è vero come è vero che ha dovuto cambiare programma di lavoro due volte”, riporta l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***