RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania-Trapani, si attende la decisione ufficiale della Lega”

“Nulla è cambiato, almeno ufficialmente. Catania-Trapani non ha ancora una data ufficiale per il recupero della gara valida per la giornata numero 25 del campionato di Serie C. Ieri non è arrivata una data certa che deve comunicare la Lega di competenza”, riporta La Sicilia. Da venerdì 6 la sfida era stata spostata a sabato 7 con un comunicato emesso pochi minuti prima che i giocatori scendessero in campo a Potenza contro il Sorrento. “La tempistica oggettivamente è stata poco felice visto che è arrivata nel momento in cui i rossazzurri, che avevano stabilito con club, preparatori e tecnico un programma di allenamenti, hanno dovuto rinviare rientri a casa, riposi e ripresa della preparazione”, si legge.

“Il Prefetto di Catania, a sua volta, ha rifiutato l’ipotesi di far disputare sabato 7 questa sfida. Motivi di ordine pubblico è la frase scelta, dietro la quale si palesano diverse situazioni che sarebbero state critiche. Le forze dell’ordine, Digos in testa, in queste ore impiega uomini a dismisura per monitorare e vigilare lungo i luoghi delle celebrazioni religiose e pagane. Molti dei ragazzi che sono impiegati nell’opera di pre-filtraggio allo stadio, sono anche fedeli di Sant’Agata e dopo cinque giorni di celebrazioni no stop sarebbero arrivati a onorare un lavoro importante come quello della sicurezza ai varchi, non certo riposati”.

Si tiene inoltre conto “che le strade di Catania, anche quelle che idealmente portano i tifosi allo stadio, saranno oggetto di intervento da parte degli operai del Comune, per togliere la cera che tradizionalmente viene portata come “voto” alla “Santuzza”. Insomma per i catanesi il dato è chiarissimo, per altri evidentemente non ancora. E, così, ab origine, le due società si erano messe d’accordo per rinviare più in là il giorno della gara individuando nel 18 di febbraio il giorno giusto. Le Lega aveva deciso per il 7, la Prefettura non ha potuto accettare una data a ridosso delle conclusioni delle celebrazioni patronali. Fatto sta che adesso si aspetta la decisione ufficiale della Lega e, poi, Prefettura, forze dell’ordine e vigilanza dirottata allo stadio si organizzeranno”.

===>>> UFFICIALE: Catania-Trapani rinviata al 18 febbraio

