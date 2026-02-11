RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, troppi punti gettati al vento. Qualcosa deve cambiare”

Zero rischi dietro, poca incisività negli ultimi venti metri. “Così no. Troppi punti gettati al vento contro avversarie più deboli. Anche il Massimino non ha dato al Catania quel successo che avrebbe medicato lo scivolone col Sorrento. In avanti non si è concluso tanto. Il pareggio non serve se il Benevento onestamente gioca meglio e vince anche al minuto 102. Il campionato sta prendendo una brutta piega se ci riferiamo al primo posto da conquistare. Ci si arrende adesso? No, ma qualcosa deve cambiare. Nella testa, nel gioco che non produce gol”, riporta La Sicilia.

“Arrendersi mai, ma analizzando a caldo il punticino di ieri sera c’è da riflettere e tanto. Cinque punti persi col Sorrento, due col Cerignola pesano. E non analizziamo gare meno recenti. Il Benevento attacca e segna. Ha anche fortuna, ma quella aiuta (anche) gli audaci. Il quadro non certo piacevole per Catania e il Catania è questo. S’è inceppato il meccanismo. Che giochi Bruzzaniti e D’Ausilio, che ci sia Forte davanti (servito poco, anzi nulla) o Caturano. Poi Toscano cambia tutte le punte e neanche Lunetta la sblocca. Anzi, il trequartista s’è fatto cacciare alla fine per proteste. Che abbia ragione o meno è un dettaglio. Alla fine della gara, con i nervi a fior di pelle, con l’arbitro non si parla anche se si hanno mille ragioni. E si torna nello stanzone a riflettere, piuttosto, su mancate vittorie e occasioni d’oro regalate”, si legge.

“Così, al fischio finale, le curve – la Nord ha ricordato Angelo e Ciccio Famoso, la Sud non ha preso posto al centro del settore per la scomparsa di Benedetto – hanno manifestato il proprio pensiero. “Uscite gli attributi” è stata la frase edulcorata che dà comunque l’idea di quel che è l’umore generale. Fischi e anche mugugni sulle scelte operate da Toscano”, evidenzia il quotidiano. “Bruzzaniti in panca ieri, Cargnelutti a destra contro il Sorrento, la mancanza del regista e giù con altre accuse e altrettanti improperi”.

“Il bilancio della serata è stato pesante. Il Catania sperperando occasioni col Sorrento e contro il Cerignola potrebbe aver detto addio al primo posto. A meno che i sanniti non rallentino e comunque il Catania dovrebbe andare a vincere in trasferta contro le due formazioni campane”, imponendosi prima ancora con Siracusa e Trapani.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***