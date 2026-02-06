RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, tutte le attenzioni focalizzate sul Cerignola. Rincorsa verso il tour de force decisivo”

“Anche ieri mattina la squadra ha lavorato in vista delle prossime partite, focalizzando ogni attenzione ovviamente sui pugliesi che all’andata fecero soffrire la fase di non possesso e in generale tutto il Catania che rimase in piedi per grande impegno, evitando la sconfitta”, riporta La Sicilia. Mister Toscano pensa di far giocare anche contro il Cerignola Francesco Forte. L’attaccante “potrebbe cominciare la gara dall’inizio e tentare di mettere un’impronta marcata sulla gara. O subentrare dopo e accelerare se sarà il caso, o chiudere i conti mettendo in sicurezza il risultato”, si legge.

Per quanto riguarda gli altri centravanti, “si attende il primo gol di Rolfini e la prolificità che nel passato Caturano ha portato in dote. Toscano dice che ci sarà spazio per tutti anche durante le gare. Adesso che il Catania dovrà affrontare sette partite in un mese è naturale che venga programmato un minimo di turnover in modo da fare riposare chi ha speso maggiori energie o chi ha bisogno di rifiatare per affaticamento o appannamento che speriamo di non dover registrare. Abbondanza fra trequarti e attacco centrale. E rincorsa senza pause verso il tour de force decisivo per giocarsi le possibilità di arrivare al primo posto in fondo a questa stagione a dispetto della situazione attuale”.

