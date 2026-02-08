domenica, 8 Febbraio 2026
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Corsa a due per la promozione diretta. Catania, martedì inizia la fase decisiva”

foto Catania FC

“Non più corsa a tre, ma a due per la promozione diretta in Serie B. La serata di venerdì ha emesso un verdetto che è ancora parziale, ma adesso sono rimaste solo due squadre accreditate per il primo posto. In questa fase il Benevento sembra aver preso il largo specialmente dopo il ribaltone in casa dell’Atalanta Under 23 (da 1-3 al 4-3 maturato nel finale) e dopo l’1-0 rocambolesco in casa contro il Picerno con il gol vittoria siglato al minuto 102 dopo un rigore sbagliato poco prima”, riporta il quotidiano La Sicilia.

Il Catania è adesso distante 6 punti dalla vetta della classifica, “deve recuperare il confronto con il Trapani (il 18 sera), può approfittare di quattro partite che giocherà tra il Massimino (Cerignola martedì, Trapani il 18, Giugliano il 22) e Siracusa (sabato 14) per poi presentarsi al doppio appuntamento in trasferta (Salerno l’uno, Benevento il 5 marzo) per tentare di ottenere risultati funzionali alle ambizioni dell’intera città”, si legge.

“La fase decisiva comincerà, dunque, martedì in casa contro quel Cerignola che all’andata sfiorò il successo e che ieri l’altro ha messo in crisi una volta di più la Salernitana che in queste ore ha riflettuto sul futuro del tecnico Peppe Raffaele, confermato dalla dirigenza al timone del gruppo anche in vista della sfida interna con il Casarano in calendario ancora martedì alle 20,30. Questo match sa di ultima spiaggia per speranze e futuro dello staff tecnico, ma in casa Catania si pensa ai fatti propri e dunque al modo in cui superare l’ostacolo Cerignola”.

